Netflix Tinder Schwindler: Auch Corona Impf-Lüge aufgedeckt

Simon Leviev – Der „Tinder Schwindler“

Die neue Netflix-Reportage „Der Tinder Schwindler“ schlägt hohe Wellen (alle Hintergründe und wo Simon jetzt steckt, gibt's hier). Mit Charme und Protz soll sich Simon Leviev 10 Millionen Dollar erschlichen haben. Aktuell ist der „Geschäftsmann“ auf freiem Fuß. Doch nicht nur in Sachen Geld und Liebe schwindelt der „Geschäftsmann“ …

Corona Impfung erschwindelt

Denn Simon, der mit echten Namen Shimon Hayut heißt, hat sich auch superdreist eine Corona Impfung erschwindelt, wie die israelische Presse berichtet.

Eine Impfung erschwindeln, die jeder umsonst bekommt? Warum das? Nun, wer sich erinnert: zu Anfang waren die Impfungen vulnerablen Bevölkerungsgruppen und medizinischem Personal vorbehalten.

Zur Info: Während die Netflix Reportage "Der Tinder Schwindler" in Deutschland erst jetzt durchstartet, ist Simon in Israel schon länger als der Tinder Schwindler bekannt! Und im Dezember 2020, als die Impfungen gerade mal wenige Tage verfügbar waren und die Alten, Schwachen und Kranken, sowie medizinisches Personal vor dem Corona Virus geschützt werden sollten, drängelte sich Simon vor und erschwindelte sich eine Impfung!

Simon war erst im Mai 2020 aus dem Gefängnis entlassen worden. Wegen guter Führung durfte er nach 5 statt den geplanten 15 Monaten Haft das Gefängnis verlassen. Ein weiterer Grund für die Entlassung war die damals kritische Corona-Lage in israelischen Gefängnissen!

Medizinisches Personal belogen

Wie berichtet wird, ging Simon – damals 30 Jahre alt – im Dezember 2020 in seinem Wohnort Bnei Brak ins Impfzenturm der "Clalit health maintenance organization" und forderte eine Corona Impfung. Zunächst wurde der Schwindler abgelehnt. Vor der Tür soll ihm dann eine Gruppe medizinisches Personal aufgefallen sein, die auf ihre Impfung warteten. Simon soll sich unter diese Gruppe gemischt haben und gab sich auch als Mediziner aus.

Im Rahmen der Gruppen-Impfung für das medizinische Personal wurden seine seine Papiere nicht erneut gecheckt und Simon bekam die Corona Impfung. Dreist: er teile ein Video von der Impfung auf Instagram. Stilecht mit einer Gucci-Maske…

Behörden schockiert von Simons Lüge

Simons Schwindel flog auch diesmal auf. Mitarbeiter*innen des Impfzentrums drückten ihr Bedauern über ihren Fehler aus – und darüber, dass es wohl Menschen gibt, die keine Grenzen kennen.

Hayut bzw. Leviev drohte daraufhin, das Impfzentrum zu verklagen. „Ich bin kein Mensch, der sich in Warteschlagen stellt“, so der Tinder Schwindler in einem Interview mit einem Radiosender. „Ich bin ein Geschäftsmann. Ich habe Geld und kann jeden und alles kaufen!“ Auch gab er zu, gelogen zu haben um eine Impfung gegen SARS-CoV-2 zu erhalten. Der Schwindel scheint bisher keine rechtlichen Folgen für Simon zu haben.

Simon Leviev begründete seine Lüge, dass er sogar dabei geholfen hätte, die Impfstoffe nach Israel zu importieren. Wie genau, erklärte er nicht.

Simons Instagram und Twitter Accounts sind offline

Bis vor einigen Tagen war der Instagram Account von Simon Leviev noch online – doch seitdem die Netflix Reportage „Der Tinder Schwindler“ die Welt fasziniert, ist der Account nicht mehr verfügbar. Auch auf Tinder hat der Netflix-Schwindler keinen Account mehr, wie Tinder gegenüber der britischen Presse bestätigt. Außerdem hat "Der Tinder Schwindler" eine neue Freundin.

Die aktuell auf Instagram verfügbaren Accounts von Simon Leviev sehen so aus, als ob sie fake seien. Sie sind neu erstellt und meist nur wenige Tage alt.

Natürlich könnte sich Simon neue Accounts, die nicht „überwacht“ werden, anlegen.

