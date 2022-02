Sonnensturm trifft Erde: Wissenschaftler extrem besorgt!

Wissenschaftler*innen erforschen 9200 Jahre alten Sonnensturm mit beängstigendem Fazit

Vor ungefähr 9200 Jahren soll ein Sonnensturm auf die Erde getroffen haben. Das haben Wissenschaftler*innen der schwedischen Universität Lund in Grönland erforscht und sind jetzt extrem besorgt.

Der Grund: Der Sonnensturm hat Spuren hinterlassen, die noch heute im Eis der Antarktis zu finden sind und soll einer der stärksten bisher bekannten Stürme gewesen sein. Außerdem ereignete sich der Sonnensturm während eines solaren Minimus. Normalerweise geht man davon aus, dass solche Gewalten nur in den aktiven Phasen der Sonne, also alle 11 Jahre, stattfinden. Die neuste Entdeckung beweist das Gegenteil und sorgt für Sonnensturm-Angst bei den Forscher*innen …

Forscher*innen warnen: Ein neuer Sonnensturm könnte schwere Folgen für die Erde haben

Wissenschaftler*innen befürchten nun, dass starke Sonnenstürme sehr unerwartet auf die Erde treffen könnten und wir zu wenig darauf vorbereitet seien.

"Diese gewaltigen Stürme werden derzeit nicht ausreichend in die internationale Risikobewertung einbezogen. Es ist von größter Bedeutung zu analysieren, was diese Ereignisse für die heutige Technik bedeuten könnten und wie wir uns schützen können", verrät Studienleiter Raimund Muscheler. Trifft ein Sonnensturm nämlich auf das Magnetfeld der Erde, kann es durcheinandergeraten. Das sorgt nicht nur für hübsche Polarlichter, sondern könnte dazu führen, dass Satelliten ausfallen oder das Stromnetz und das Internet massiv beschädigt werden. Das würde nicht nur für Schäden in Billionen-Höhe sorgen, sondern auch folgenschwer für wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser enden, deren Geräte am Netz angeschlossen sind. Aber auch in unseren Häusern sind wir mit Kühlschränken und Co. viel auf Elektronik angewiesen.

Das nächste Maximum ist für 2025 vorhergesehen, die neusten Entdeckungen der Wissenschaftler*innen zeigen jedoch, dass wir uns nicht mehr zu hundert Prozent auf den Zyklus verlassen können, wenn einer der schwersten Sonnenstürme der Welt in einem Minimum des Sonnenfleckzyklus passierte. Direkte Auswirkungen auf Menschen haben Sonnenstürme übrigens nicht.