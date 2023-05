„MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story“ – Staffel 2: Inhalt, Schauspieler, Start

Achtung: Die folgende Beschreibung des Mordfalls wird Spolier zur Serien-Fortsetzung enthalten.

Das Ehepaar Menendez wurde durch Schusswunden in ihrer Villa in Beverly Hills getötet. Die Polizei nahm zunächst an, dass die Mörder aus dem Mafia-Umfeld kommen könnten. Immerhin: Vater José war ein erfolgreicher und superreicher Geschäftsmann, der seine Finger in allerhand Investitionen hatte. Die Ermittlungen brachten allerdings keinen Erfolg.

Die beiden Söhne wurden zunächst nicht verdächtigt. Zunächst!

Denn bald erregte das Verhalten von Erik (damals 18 Jahre alt) und Lyle (damals 21) die Aufmerksamkeit der Ermittler. So gaben die beiden das Vermögen der Eltern schon kurz nach deren Tod mit vollen Händen aus und benahmen sich eher glücklich als betroffen.

Die Polizei begann die beiden Brüder zu überwachen – und wurden fündig. Die Cops erfuhren von der Freundin, von Eriks Psychiater, dass Erik in einer Therapie-Sitzung die Morde gestanden habe.

Die Brüder wurden festgenommen und drei Jahre nach dem Tod ihrer Eltern des Mordes angeklagt. Der Fall erregte großes öffentliches Interesse.

Allerdings sind die beiden nicht arm und heuerten die besten Anwälte an – und der Fall wurde noch grausiger, als er bisher schon war.

Denn es wurde behauptet, dass die Brüder Erik und Lyle in ihrer Kindheit von ihren Eltern brutal misshandelt worden sein sollen. Die Männer gaben zu ihre Eltern aus Angst und in Notwehr getötet zu haben.

Familien-Mitglieder unterstützten die Missbrauchs-Aussagen von Erik und Lyle.

Die Brüder gaben an, sich mit den Eltern wegen des Missbrauchs zerstritten zu haben. Der Vater soll damit gedroht haben, die Jungs zu töten, sollten diese über die Vorfälle sprechen. Am Tag des Mordes sollen sich die Brüder von ihren Eltern in die Ecke getrieben gefühlt haben – sodass sie die Waffen nutzten, die sie zwei Tage zuvor gekauft hatten...

Die Verteidigung war so gut und die Erzählungen der Menendez Brüder so schockierend, dass viele den beiden glaubten. Jeder bekam ein eigenes Gerichtsverfahren, die im ersten Anlauf allerdings ohne Verurteilungen als gescheitert beendet wurden.

Zu einem zweiten Verfahren durfte die Verteidigung die Missbrauchs-Vorwürfe nicht mehr nutzen. Beide Brüder wurden 1996 wegen Mordes ersten Grades und Verabredung zum Mord verurteilt und erhielten eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung.

Ihnen wurde vorgeworfen aus Habgier gehandelt zu haben.