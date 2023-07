Tom Holland: Diese Auswirkungen hatte "The Crowded Room" auf ihn!

Wir kennen und lieben ihn alle als Peter Parker aka die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft: Tom Holland! Doch seine Karriere begann schon viel früher – 2008 im Musical "Billy Elliot" am West End in London. Danach folgten Auftritte in "The Impossible", "Im Herzen der See" und einige weitere Projekte.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland: Neue Serie löste Nervenzusammenbruch aus!

Tom Holland: 10 Fakten über den "Spider-Man"-Star

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Seinen Durchbruch schaffte er aber mit seiner Rolle als Spider-Man im MCU. Wie vielseitig der Schauspieler ist, zeigt er nun in "The Crowded Room". Denn in dem Psychothriller spielt er einen jungen Mann, der wegen eines schrecklichen Verbrechens festgenommen wird – doch alles ist etwas komplizierter als es zunächst scheint.