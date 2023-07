"Heartstopper": Die wahre Bedeutung der Blätter 🍂

Die animierten Blätter erscheinen also immer, in magischen Momenten, um diesen nochmal hervorzuheben. Einer dieser Momente ist im Staffelfinale zu sehen, wenn Nick und Charlie zusammen am Strand sind und sich umarmen. Die fallenden Blätter sollen verdeutlichen, was es bedeutet, jung und verliebt zu sein, und dass sich dies oft emotional überwältigend und monumental anfühlen kann. Aber auch in anderen sehr wichtigen und gemeinsamen Momenten von Charlie und Nick erscheinen die Blätter – ein Zeichen, dass das, was sie da gerade erleben, sich anders anfühlt als ihr Alltag.

Während die Blätter sehr präsent in Momenten von Charlie und Nick und ihrer aufkeimenden Beziehung sind, werden diese auch vor allem mit Charlie in Verbindung gebracht. In der Serie wird das Blatt-Emoji als eines von Charlies meistgenutzten Emojis angezeigt und es taucht in seiner Instagram-Bio auf! Die Blätter könnten also zusätzlich noch mit Charlies Emotionen in Verbindung stehen. Vielleicht erfahren wir in der zweiten Staffel von "Heartstopper" noch mehr über die genauere Bedeutung der animierten Blätter heraus. 🍂👀