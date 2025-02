"Heartstopper" Staffel 4 in Gefahr?! Das sagen die Stars!

In einem Artikel von The Hollywood Reporter wurde gegen Ende des letzten Jahres verraten, dass Nick-Darsteller Kit Connor zum damaligen Zeitpunkt noch keine Ahnung hatte, wie es mit "Heartstopper" weitergehen wird. Er machte in einem Interview aber auch klar, dass er sich nach der Promo-Zeit des Thrillers "Warfare", der Mitte April in den deutschen Kinos startet, erstmal eine Auszeit nehmen will: "Ich würde gerne eine kleine Pause einlegen, um meinen Geist und meinen Gaumen zu reinigen. Dann würde ich gerne etwas anderes machen. Ich möchte versuchen, die nächsten paar Jahre damit zu verbringen, ziemlich harte Sachen zu machen, damit ich mich zwingen kann, besser zu werden." Klingt wirklich so, als würde er in nächster Zeit erstmal nicht von einer vierten Staffel "Heartstopper" ausgehen.

Auch sein Kollege Joe Locke, der in der Serie Charlie spielt, scheint eher nicht mit einer Fortsetzung der Serie zu rechnen. Seit November 2024 legt er eine kleine Pause ein und erzählte jetzt in einem Interview mit Variety Ende letzter Woche: "Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich buchstäblich nicht gearbeitet habe. Also versuche ich jetzt herauszufinden, womit ich meine Freizeit füllen kann. Ich habe einen Töpferkurs gemacht. Ich habe einen Yogakurs gemacht. Es war eine Auszeit zu haben – aber ich bin auch bereit, wieder an die Arbeit zu gehen." Klingt so, als wäre er aktuell auf der Suche nach neuen Projekten.

Die beiden Hauptdarsteller der Serie scheinen sich also nach neuen Film- oder Serienprojekte umzuschauen – ob das bedeutet, dass die vierte Staffel vom Tisch ist? Schließlich sind seit Release von Staffel 3 bereits über 4 Monate vergangen – und Serien wie "Emily in Paris" und "Nobody Wants This", die ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen sind, wurden schon vor einiger Zeit verlängert. Wir müssen uns wohl noch etwas gedulden, bis eine endgültige Entscheidung offiziell gemacht wird.