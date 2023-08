Joe Locke: 10 Fakten über den "Heartstopper"-Star

Von einer Insel in der Irischen See in die große weite Welt - das ermöglichte "Heartstopper" Joe. Doch bevor er die Rolle des Charlie Spring bekam, musste er sich gegen 10.000 Teenager durchsetzen. Es war sein erstes Vorsprechen für eine größere Rolle – warum der Entschluss, sich für genau diese Rolle zu bewerben? "Als ich zum ersten Mal von dem Vorsprechen hörte, las ich die Comics und sah so viel von mir selbst in Charlie und so viel von meiner Schulerfahrung. Ich wollte unbedingt bei dem Projekt mitmachen, weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht viele Serien gibt, die die positiven Seiten des Aufwachsens als queere Person zeigen – ich fand es einfach toll, dass es eine Geschichte gibt, in der wir jüngeren queeren Kindern zeigen können, dass sie es verdienen, glücklich zu sein. Ich denke, es ist wirklich wichtig, den Gedanken voranzutreiben, dass man, egal wer man ist, als was man sich identifiziert oder welche Sexualität man hat, glücklich sein darf", so Joe.