Hier sind 7 schlaue Argumente für mehr Taschengeld!

Du fragst dich, wie viel Taschengeld in deinem Alter wohl normal ist und ob du ausreichend bekommst? Dann wirf mal einen Blick in die Taschengeldtabelle. Die wird auch vom Jugendamt empfohlen und ist online abrufbar. Dort kannst du nachschauen, wie viel Taschengeld ein Kind oder Jugendlicher in welchem Alter bekommt. Der Betrag, den du von deinen Eltern bekommst liegt unter der Taschengeldempfehlung? Dann ist es nun an der Zeit, dies mit diesem schlauen Argument zu ändern!