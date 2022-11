Bauchnabelpiercing: Alles, was du wissen solltest!

Nicht jeder kann sich ein klassisches Bauchnabelpiercing stechen lassen! Ein Beratungstermin ist daher auch aus diesem Grund sehr wichtig. Wenn deine obere Hautfalte am Bauchnabel zu klein ist, kann es sein, dass ein Bauchnabelpiercing bei dir gar nicht möglich ist. Wenn zu wenig Haut da ist, kann das Piercing nämlich rauswachsen. Das sieht nicht nur hässlich aus, sondern tut auch richtig weh. Manche Leute weichen dann auf die untere Hautfalte aus, dort ist meistens mehr Haut zum Stechen verfügbar. Natürlich sieht ein Bauchnabelpiercing an dieser Stelle anders aus. (siehe Bild oben)

Die Kosten für ein Bauchnabelpiercing können sich von Studio zu Studio unterscheiden. "Der Preis sollte für dich aber nicht ausschlaggebend sein, schließlich wird ein Eingriff an deinem Körper vorgenommen, der korrekt und hygienisch ablaufen soll", erklärt Oliver, "und auch das Desinfizieren, die Materialien und Co. kosten etwas. Wenn ein Studio das Piercen also sehr günstig anbietet (z.B. 10 Euro), kannst du davon ausgehen, dass an anderer Stelle, wie eben der Hygiene, gespart wird." Ansonsten belaufen sich die Kosten für ein Bauchnabelpiercing im Schnitt auf 50 bis 80 Euro.