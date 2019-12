Nägel richtig lackieren – so funktioniert's

1. Nagellack-Reste gründlich entfernen

Eine der wohl wichtigsten Regeln beim Nägellackieren: Bevor du startest, solltest du alle Überbleibsel deines alten Nagellacks gründlich entfernen. Ohne diese Maßnahme ist es nicht möglich, den neuen Lack gleichmäßig aufzutragen. Außerdem kann es sein, dass dieser dann nicht richtig hält. Bevor du zum Nagellackentferner greifst, empfehlen wir bei besonders hartnäckigen Lacken ein ausgiebiges Handbad, bestehend aus warmem Wasser, in das du eine frische Zitrone presst. Halte deine Hände für einige Minuten in das Wasser. Durch die Säure der Zitrone, lässt sich der Nagellack anschließend leichter mit Nagellackentferner lösen. Wichtig: Auch mögliche Reste des Nagellackentferners solltest du beim Händewaschen beseitigen.

2. Feilen

Damit dein Nagellack nicht Gefahr läuft, bereits unmittelbar nach der Maniküre abzusplittern, solltest du deine Nägel unbedingt vor dem Lackieren in deine Wunschform feilen! Versuche, auch kleine Ecken und Kanten sowie raue Stellen möglichst glatt zu bekommen, sodass deine Nägel nicht so schnell einreißen. Das tut nämlich weh und sieht doof aus.

3. Nagelhaut pflegen

Die Nagelhaut wird bei der Maniküre häufig vergessen. Dabei ist es wichtig, diese sorgsam zu pflegen. Gemeint ist damit, diese vorsichtig nach hinten zu schieben oder auch überflüssige Nagellhaut zu entfernen. Zusätzlich sorgen spezielle Produkte für eine schöne Nagellhaut und ein gesundes Nagelbett.

4. Base Coat verwenden

Wer einen Base Coat benutzt, ist klar im Vorteil! Zum einen sorgt dieser dafür, deine Nägel vor lästigen Verfärbungen durch farbigen Nagellack zu schützen und zum anderen glättet er die Oberfläche deines Nagels, sodass es anschließend leichter fällt, den Nagellack schön aufzutragen. Auch garantiert ein Base Coat eine längere Haltbarkeit des Nagellacks.

5. Mittig mit dem Auftragen des Nagellacks starten

Nun kommen wir auch schon zum Nagellack: Das Fläschen vor Gebrauch stets gut schütteln und den Pinsel vor dem Lackieren am Flaschenhals abstreifen. Zu viel Lack auf dem Pinsel ist nie gut, da es sonst schwer fällt, den Nagellack gleichmäßig auf dem Nagel zu verteilen. Auch gilt es als beliebter Fehler, an den Nagelrändern mit dem Lackieren zu starten. Viel besser funktioniert das Auftragen, wenn du mittig am unteren Nagelrand beginnst und dich dann langsam nach links und rechts Richtung Ränder vorarbeitest. Fertig? Dann warte mindestens 10 – 15 Minuten ab, solange braucht ein herkömmlicher Nagellack nämlich, um vollständig zu trocknen. Wer eine hohe Farbbrillanz mit guter Deckkraft erzielen möchte, sollte zudem immer mehrere Schichten Nagellack auftragen.

6. Top Coat verwenden

Ein sogenannter Top Coat bildet das Finish. Er ist transparent und versiegelt den Nagellack. Durch den Top Coat glänzt die Farbe auf deinen Nägeln im Handumdrehen wunderschön, zusätzlich erhöht er die Stabilität des Nagellacks, um dessen Absplittern vorzubeugen. Zack, schon ist die Maniküre fertig und deine Nägel können sich wieder sehen lassen!

Mit diesen Produkten klappt's:

Diese smarten Helferlein sorgen dafür, dass deine Maniküre garantiert ein Erfolg wird. PR

