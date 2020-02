Ja, es ist wirklich wahr: French Nails are back!Die rosafarben lackierten Nägel mit dem klassischen weiß lackierten Balken an der Nagelspitze waren zuletzt in den 2000er Jahren extrem angesagt und erleben nun ein Revival! Allerdings nicht ohne ein modernes Update. French Nails werden neuerdings, ganz im Gegensatz zu früher, mit einer super feinen Linie versehen. Diese muss zudem nicht unbedingt weiß sein, sondern sieht auch in anderen Farbtönen, beispielsweise in angesagten Knall- oder Pastelltönen, prima aus. Auch die Nagelform variiert inzwischen und muss bei den French Nails 2.0 nicht mehr zwangsläufig eckig sein. Stattdessen sind nun vor allem mandelförmige Nägel im French-Look beliebt. Ein weiterer wichtiger Unterschied: Die rosa Base kann nach Belieben durch eine zarte nudefarbene Basis ersetzt werden. Insgesamt wirkt der Maniküre-Trend 2020 also wesentlich dezenter als früher und begeistert uns durch seine vielseitigen Möglichkeiten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren!

Falls du noch Inspiration benötigst, kommen hier moderne French Nails mit Wow-Effekt: