Shellack selber entfernen

Der Shellack blättert ab oder wächst heraus? Um Shellack abzumachen, brauchst du nur Nagellackentferner (wichtig: mit Aceton), Wattepads, ein Rosenholzstäbchen (Nagelhautschieber) und etwas Alufolie.

Shellack aufweichen

Tränke jeweils ein Wattepad mit Nagellackentferner und lege es auf den Nagel. Wickle darum Alufolie, sodass die Pads nicht verrutschen. Wenn alle zehn Finger eingepackt sind, warte 10 Minuten, bis der Lack aufgeweicht ist. Ziehe dann die Alufolie ab und hebe mit dem Rosenholzstäbchen den Lack von der Nagelplatte. Manchmal musst du etwas mehr kratzen– mache das auf jeden Fall immer vom Nagelmond zur Nagelspitze hin!

Durch das Aceton wird zwar der Lack abgelöst, die eigenen Nägel werden dadurch allerdings trocken und empfindlich. Deswegen solltest du nach dem Entfernen von Shellack regelmäßig Nagelöl und Handcreme benutzen und am besten sogar eine Zeit lang auf Nagellack verzichten.

Mit ein paar Tricks kannst du deine Gelnägel selbst abmachen stock.adobe.com/ Alina Buzunova

Gelnägel selber entfernen

Das Entfernen von Gelnägeln ist etwas komplizierter. Im Nagelstudio werden meistens elektrische Feilen benutzt um das Gel abzuschleifen. Du kannst auch zuhause deine Gelnägel abfeilen, allerdings brauchst du dazu eine starke Feile. Genauer gesagt eine Feile von 180-240 Grit, die du dir aber zum Beispiel über Amazon bestellen kannst. Wenn du so eine besitzt, kanns auch schon losgehen.

Feile die Gelschicht langsam und immer in eine Richtung ab. Achte dabei darauf, nicht zu schnell zu feilen. Denn durch das Abschleifen entsteht Hitze, die den empfindlichen Nagel unter dem Gel schädigen kann. Feile außerdem nicht ganz bis zum Naturnagel herunter, sondern lasse eine dünne Schicht Gel auf dem Nagel. Den letzten Rest feilst du dann mit einer weicheren Feile ab. Wenn du so gut wie alles entfernt hast, benutze eine Polierfeile um die Oberfläche wieder zu glätten.

Diese Technik Gelnägel zu entfernen ist ziemlich aufwendig und kann die eigenen Nägel strapazieren. Besser ist es, Gelnägel rauswachsen zu lassen.

Nagel-SOS! So einfach reparierst du deinen eingerissenen Fingernagel!

Gelnägel rauswachsen lassen

Am schonendsten für die eigenen Nägel ist es, die Gelnägel einfach rauswachsen zu lassen. Damit deine Nägel trotzdem gepflegt aussehen, gibt es ein paar Tricks.

Gelnägel kürzen

Damit deine Nägel nicht unpraktisch oder unhygienisch werden oder zu Verletzungen führen,kürze die Nagelspitzen regelmäßig. Das geht am besten mit einer starken Feile. Gelnägel solltest du nur wenn sie sehr lang sind mit einem Nagelknipser oder einer Schere kürzen! Denn das erzeugt oft zu viel Druck und lässt den Nagel von der Nagelplatte springen oder brechen und zieht auch den eigenen Nagel in Mitleidenschaft. Vorsicht also!

Übergänge bei Gelnägeln kaschieren

Dort wo der Naturnagel zum Vorschein kommt, kannst du ebenfalls etwas Gel abfeilen, sodass der Übergang natürlich wirkt. Der Übergang vom Natur- zum Kunstnagel wird normalerweise im Studio aufgefüllt. Am besten kaschierst du diesen mit einem farbigen Lack oder Effektlack, wie Glitzer und Metallic. Perfekt, um den Instagram-Trend Galaxy Nails auszuprobieren! Auch Nail-Sticker oder Steinchen können die Übergänge schön überdecken! Inspiration findest du zum Beispiel auf Instagram