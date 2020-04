Nägel schneller trocknen lassen: Wir testen den Hack

Um frisch lackierte Fingernägel schneller trocken zu bekommen, gibt es laut eines Videos auf YouTube drei verschiedene Hacks. Wenn man die Nägel kurz in kaltes Wasser mit Eiswürfeln hält, soll das den Trocknungsvorgang zumindest etwas beschleunigen. Auch ein spezielles Spray aus der Drogerie, das man ganz easy auf die Nägel sprüht, soll dabei helfen, dass der Nagellack schneller trocken wird. Last, but not least: Der Olivenöl-Trick! Dies soll (angeblich) der effektivste Weg sein, damit lackierte Nägel in Sekundenschnelle trocknen. Dazu soll man diese unmittelbar nach dem Lackieren kurz in eine Schale mit handelsüblichem Olivenöl tauchen und tadaaa, schon soll nichts mehr verschmieren können. Na, skeptisch? Wir haben alle drei Beauty-Hacks getestet. Das Ergebnis siehst du in unserem Video:

