Aus Alt mach Neu, lautet die Devise eines Beauty-Hacks auf Youtube. Wer einen Lippenstift zu Hause herumliegen hat, der zwar einen schönen Farbton besitzt, aber etwas Pep vertragen kann, soll sich mit Hilfe von Glitzerpigmenten ganz leicht einen funkelnden Glitzer-Lippenstift selbst herstellen können. Und das soll folgendermaßen funktionieren: Man gibt etwas Glitzerpigment einer beliebigen Farbe in ein Döschen und trennt den Lippenstift mit einem Messer von der Verpackung ab. Das abgeschnitte Lippenstiftstück gibt man auf einen großen Löffel, den man über einem Teelicht vorsichtig erhitzt. Sobald der Lippenstift geschmolzen ist, gibt man die cremige Textur zu dem Glitzerpigment in das Döschen und vermischt beides gut miteinander. Nachdem die Masse fest geworden ist, kann man diese mit Hilfe eines Lippenpinsels wunderbar auf die Lippen auftragen. Et voilà, schon glitzern die Lippen wunderschön! Wir waren skeptisch, ob das metallische Gemisch optisch wirklich mit herkömmlichen Glitzer-Lippenstiften mithalten und sich dabei auch noch angenehm auf den Lippen anfühlen kann, weshalb wir den Beauty-Hack kurzerhand selbst getestet haben! Ob der Hack letztlich top war oder sich als richtiger Flop erwiesen hat, erfährst du im Video.

