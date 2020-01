Perfekte Augenbrauen: Wir testen den Hack.

Schöne Augenbrauen erfordern Fingerspitzengefühl und das richtige Produkt. Ein Beauty-Hack auf Youtube verspricht, dass ein Lippenbalsam und eine Banane ausreichen, um ein hochwertiges Brauengel herzustellen, das perfekte Augenbrauen zaubert. Dazu muss man lediglich den Stiel einer Banane leicht mit einem Feuerzeug anzünden, sodass Flugasche entsteht. Diese sammelt man in einem kleinen Döschen. Anschließend erhitzt man den Lip Balm mit Hilfe des Feuerzeugs und schmilzt ein paar Tropfen in das Döschen. Zum Schluss wird die Asche mit dem flüssigen Lip Balm vermengt, bis eine cremige Masse entsteht, die – so verspricht es der Youtube-Hack – auf die Augenbrauen aufgetragen werden kann und dabei nicht von herkömmlichen Augenbrauengelen zu unterscheiden ist. Ob der Hack wirklich funktioniert, seht ihr in unserem Video.