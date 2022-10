Schwimmen trotz Periode? Na klar!

Mit Periode schwimmen: Tampon, Menstruationstasse

Klar, darfst du das! Vor allem junge Mädchen, die noch nicht oft ihre Tage hatten, trauen sich oft nicht, während ihrer Periode ins Schwimmbad zu gehen. Klar, so lange du Binden benutzt, ist das auch keine gute Idee, denn die würden sich unter dem Bikinihöschen oder Badeanzug abzeichnen und sich im Wasser sofort vollsaugen. Das ist ziemlich unhygienisch. Wer dagegen Tampons benutzt, kann sich unbesorgt ins kühle Nass begeben.

Hast du keine Erfahrungen mit dem Einführen eines Tampons? Dann solltest du dich nicht verrückt machen. Kauf dir eine Packung in der richtigen Größe für dich. Probiere dich hier einfach aus. Packe den Tampon aus und führe diesen mit der runden Spitze in deine Vagina ein. Führe den Tampon schräg in Richtung Körpermitte ein, bis der Zeigefinger komplett verdeckt ist. Das Bändchen am Ende des Tampons sollte dabei aus deiner Vagina herausschauen. Keine Sorge: Beim Schwimmen sieht man dies nicht. Nach einigen Stunden (je nach Stärke der Regelblutung) den Tampon wechseln.

Alternativ dazu kannst du auch mit einer Menstruationstasse schwimmen gehen. Diese hat den Vorteil, dass du sie immer wieder verwenden kannst und du keinen Müll für die Umwelt produzierst. Auch hier gilt: Erst einmal musst du die richtige Cup-Größe für dich finden. Dann die Tasse einführen und nachdem schwimmen ausleeren. Ganz easy und unkompliziert!

Was muss ich beachten, wenn ich ins Wasser gehe?

Um einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, benutze direkt vor dem Schwimmen einen frischen Tampon oder leere deine Menstruationstasse frisch aus. So bist du ganz sicher, dass er genügend Blut aufnehmen kann. Allerdings sollte ein Tampon möglichst immer erst dann entfernt werden, wenn du das Gefühl hast, er könnte bald vollgesogen sein. Selbes gilt für deine Menstruationstasse. Bei einem Tampon kann das im Wasser übrigens ein bisschen schneller gehen als sonst, denn ein bisschen Wasser nimmt dieser eventuell auf. Das kann dir bei einer Menstruationstasse nicht passieren!

Kann Blut ins Wasser gelangen?

Mit einem Tampon brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass dein Regelblut ins Becken gelangen könnte. Möglicherweise gerät beim Schwimmen ein bisschen Wasser in deine Vagina, das wird aber direkt vom Tampon aufgesogen und verhindert somit das Durchkommen des Periodenbluts auf der anderen Seite. Auch wenn du in einen Pool oder See springst, stoppt der Wasserdruck deinen Periodenfluss sofort. Sollte trotzdem mal ein winzig kleines bisschen Blut ins Wasser gelangen, ist das für andere kaum erkennbar. Mit einer Menstruationstasse wird kein Blut ins Wasser gelangen, außer die Tasse ist voll. Dann kann das natürlich schon passieren. Deswegen empfiehlt es sich, diese regelmäßig auszuleeren.

Nur hinein ins kühle Nass! Mädchen und Frauen, die ihre Periode haben, brauchen auch im Sommer nicht auf den erfrischenden Badespaß zu verzichten! stock.adobe.com/ Jacob Lund

Sind Flecken auf den Badesachen möglich?

Dass mal ein Tröpfchen Blut ins Bikinihöschen gelangt, lässt sich nicht völlig ausschließen. Vor allem, wenn du aus dem Wasser kommst, kann das vielleicht mal passieren. Aber das ist dann so wenig, dass es niemand bemerken wird. Wenn du sehr ängstlich bist, zieh während deiner Periode eher dunkle oder bunt gemusterte Badesachen an und lieber kein weißes Höschen. Du kannst dir auch ein Tuch oder Handtuch griffbereit an den Beckenrand legen, um es dir nach dem Baden direkt um die Hüfte zu binden. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du auch eine gute Freundin darum bitten, rechtzeitig Bescheid zu geben, falls doch mal ein kleiner Blutfleck zu erkennen ist, wir Mädels "sitzen ja alle im gleichen Boot"!

Tipp: Es gibt auch extra Menstruations-Badekleidung. Also eine ganz normale Badehose für Mädchen und Frauen, aus der Blutflecken schneller wieder rausgehen beim Waschen. Diese ist aber nur ratsam, wenn du deine Tage ganz leicht hast. Bei einer starken Blutung hilft die Menstruations-Badekleidung alleine nicht. Bei einer stärken Regelblutung solltest du also trotzdem zusätzlich einen Tampon oder eine Menstruationstasse einführen.

