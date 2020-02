Was ist Microneedling?

Was versteht man unter Microneedling?

Microneedling ist ein neuartiges Beauty-Treatment, das sowohl in Kosmetikstudios als auch von zu Hause aus durchgeführt werden kann. Microneedling soll vor allem dazu beitragen, kleine Falten und Narben, beispielsweise verursacht durch Akne, zu beseitigen. Die Technik kann im Gesicht, auf der Kopfhaut, am Oberschenkel, Dekollete, Po, der Brust sowie am Hals angewendet werden und ist für jedes Alter geeignet. Lediglich für Menschen, die an Ekzemen, Schuppenflechten, Neurodermitis oder anderen Hautkrankheiten leiden, empfiehlt sich die Behandlung nicht. Wer also mit besonders trockener, empfindlicher Haut zu kämpfen hat, sollte sich lieber für ein anderes Treatment entscheiden. Wer hingegen fiese Aknenarben, Dehnungsstreifen oder Falten loswerden möchte, profitiert garantiert von einer Microneedling-Sitzung.

Was passiert beim Microneedling?

Im ersten Moment mag es etwas schräg klingen, aber beim Microneedling werden der Haut mit Hilfe eines mit vielen kleinen Nädelchen besetzten Rollers oder Stifts (auch Derma-Roller oder Derma-Pen genannt) kleine Verletzungen zugefügt. Kein Angst, natürlich handelt es sich hierbei nicht um schlimme Wunden, sondern lediglich um kleine Piekse, die weder sichtbar noch schmerzhaft sind. Das hat vor allem den Hintergrund, dass die natürlichen Selbstheilungsprozesse der Haut angeregt werden sollen. Dabei bildet sich nämlich Kollagen, Elastin sowie Hyaluron und es entstehen neue Hautzellen. Auch Wirkstoffe wie beispielsweise Seren können nach der Behandlung viel besser von der Haut aufgenommen werden. Dadurch wird das Hautbild sichtbar verbessert.

Wie viel kostet Microneedling?

Klingt toll! Dafür hat das hochwertige Treatment aber auch seinen Preis. In professionellen Kosmetikstudios wird Microneedling ab ca. 100 Euro pro Sitzung durchgeführt. Die Behandlung dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Meist sind jedoch mehrere Sitzungen im Abstand von einigen Wochen notwendig (je nachdem, wie ausgeprägt die Narben, Falten & Co. sind), um für eine dauerhaft schönere Haut zu sorgen. Insgesamt ist Microneedling also nicht gerade preiswert. Deutlich günstiger ist die Variante für zu Hause. Microneedle-Roller sind bereits ab 10 Euro in der Drogerie erhältlich. Auch sie können dir dabei helfen, dein Hautbild langfristig zu verbessern, auch wenn das Tool für den Heimgebrauch natürlich weniger intensiv ist als die professionellen Geräte im Kosmetikstudio. Einen Versuch ist es aber allemal wert!