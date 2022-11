Beine rasieren: So bekommst du glatte Beine

Die Nassrasur ist die sanfteste Variante der Rasur und eine sehr beliebte Methode zur Haarentfernung.Für einen Rasierer gilt die Grundregel: Je mehr Klingen ein Rasierer hat, desto seltener treten Rötungen oder Pickelchen auf. Mehrere Klingen verhindern, dass diese in deine Haut einschneiden. Trag vor der Beinrasur zunächst Rasierschaum oder -gel auf. Dann gegen den Strich, also von unten nach oben rasieren, nur so können sich alle Härchen heben und komplett abrasiert werden.

DieKlingen deines Rasierers solltest du regelmäßig wechseln. Je nachdem, wie dick deine Haare an den Beinen sind, nutzen sich die Klingen schneller oder eben langsamer ab. Sobald du Anzeichen von Stumpfheit bemerkst, solltest du die Klingen wechseln. In der Regel ist es zirka alle vier Wochen so weit. Stumpfe Klingen können ebenfalls Hautirritationen verursachen. Mit scharfen Klingen entfernst du auch die allerkürzesten Haare - und deine Beine werden superglatt!