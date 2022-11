15 Tipps: So bekommst du schöne Beine

Deine Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf deine Gesundheit sowie deine Körperform. Wer schöne Beine möchte, sollte also auf darauf achten, was er zu sich nimmt. Für die Kollagenbildung (die Grundlage für ein straffes Bindegewebe) sind vor allem Obst und Gemüse sehr wichtig. Besonders Sorten mit hohem Vitamin-C-Gehalt (zum Beispiel Orangen, Ananas, Brokkoli oder Paprika) beugen der Bildung von Cellulite (auch Orangenhaut genannt) vor. Zusätzlich sorgen Proteine für eine feste Haut. Um Thrombosen (Verstopfungen der Blutgefäße) zu verhindern, sollest du auf Vitamin E (enthalten in Nüssen, Kernen, Samen und Ölen) setzen. Kaliumreiche Kost (beispielsweise Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Kohl, Bananen und Spinat) entschlackt, während sogenannte Flavonoide die Zellen schützen und die Blutzirkulation in den Beinen unterstützen. Flavonoide sind vor allem in Aprikosen, Grapefruits, Zitronen und roten Beeren zu finden. Übrigens tragen auch weniger Zucker und Salz dazu bei, dass deine Beine schöner werden. Denn Zucker und Salz fördern die Einlagerung von Fett und Wasser im Gewebe. Versuche also, deinen Zucker- und Salzkonsum ein bisschen herunterzufahren und tausche Chips und Schokoriegel öfter mal gegen frisches Obst ein. Du wirst sehen, dass sich dein Verzicht schon sehr bald auszahlt!

Zeig her deine Füße! Barfußgehen ist nämlich richtig gesund. Es fördert die Durchblutung der Fußsohlen und stärkt Muskeln, Bänder, Venen und Gelenke. Also: Öfter mal die Schuhe ausziehen und den Tag mit nackten Füßen im Garten verbringen. Einfach herrlich! Abends kannst du deine Füße dann mit einem wohltuenden Fußbad verwöhnen. Tipp: Ein paar Tropfen Apfelessig ins Wasser geben und anschließend auch die Beine mit etwas mit Wasser verdünntem Apfelessig einreiben – ein echter Zaubertrick für schöne Beine und Füße!