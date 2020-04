Erholt, frisch und natürlich schön – Braunsein gefällt den meisten Menschen. Mit unseren 10 Tipps gelingt dir auch ohne Strandurlaub (oder schädlichen Solariumbesuch) eine schöne Bräune. Und das Beste daran: deine Haut muss dabei kein bisschen leiden. Und so geht's:

Sanftes Peeling

Ein Ganzkörper-Peeling löst abgestorbene Hautschüppchen ab und lässt deine Haut dadurch gleichmäßiger braun werden. Außerdem kann eine gepeelte Haut Sonnenprodukte (wie beispielsweise Selbstbräuner) leichter aufnehmen. Allerdings solltest du darauf achten, das Peeling ein paar Tage vor dem Bräunen anzuwenden. Zudem schadet zu häufiges Peelen (mehr als einmal pro Woche) der Bräune. Deshalb am besten besonders sanft vorgehen, um die bereits erzielte Bräune nicht gleich wieder wegzurubbeln.

Beta-Carotin

Braunwerden ist ein natürlicher Vorgang des Körpers. Wenn nämlich UV-Strahlung auf den Körper trifft, bildet der Körper Melanin und füllt damit die Hautzellen. Diese wanderen dann an die Hautoberfläche und bilden eine Art dunkle Schutzschicht. Unsere Haut wird also braun, um tiefer eindringende UV-Strahlen abzuwehren. Beta-Carotin, ein Antioxidant, trägt dazu bei, die Haut vor der Sonne zu schützen und hilft gleichzeitig dabei, schneller knackig braun zu werden. Und das Beste daran: Beta-Carotin kannst du ganz easy zu dir nehmen, indem du dich richtig ernährst. Besonders viel Beta-Carotin enthalten zum Beispiel Möhren, Süßkartoffen, Aprikosen, Zitrusfrüchte, Mangos, Pfirsiche und Papayas. Wer zu einer Sonnenallergie neigt, sollte zusätzlich auf eine calciumreiche Ernährung setzen.

Sonnencreme

Tatsächlich denken viele Menschen, dass Sonnencreme das Braunwerden verhindert. Zum Glück ist das ein schlimmer Irrglaube, denn ohne Sonnencreme mit entsprechendem Lichtschutzfaktor (LSF) setzt du deine Haut der schädlichen UV-Strahlung und damit der Gefahr eines Sonnenbrands aus. Das ist fatal! Denn damit beschleunigst du nicht nur die frühe Hautalterung in Form von Falten und Pigmentflecken, sondern erhöhst sogar das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Es sollte also klar sein, dass ein Sonnenbad ohne entsprechenden Sonnenschutz keinesfalls in Frage kommt! Am besten lässt du dich (beispielsweise in der Apotheke) beraten, welcher Sonnenschutz mit welchem LSF sich am besten für deinen Hauttyp eignet. Diesen solltest du dann 20 Minuten bevor du in die Sonne (oder auch in den Schatten) gehst auftragen. Ebenfalls wichtig ist, dass du den Schutz immer wieder erneuerst, indem du nachcremst. Wenn du dich viel im Wasser aufhältst, lässt der Schutz nämlich schnell nach. Und auch im Schatten kann man einen Sonnenbrand kriegen, weshalb auch hier gilt: Unbedingt eincremen!

Sonnenbaden tut gut – aber bitte niemals ohne Sonnencreme mit entsprechendem Lichtschutzfaktor! Shutterstock

Richtig sonnen

Bevor du die Tanning-Season offiziell für eröffnet erklärst, solltest du dich so gut wie möglich „vorbräunen“. Das heißt, du solltest dich ein paar Tage hintereinander lediglich für maximal zehn Minuten gut eingecremt sonnen, um die Haut nach einem langen Winter schonend an die Sonnenstrahlung zu gewöhnen. Erst danach kann es richtig losgehen! Ein großer Fehler in Sachen Bräunen ist es, sich ausschließlich in der prallen Sonne aufzuhalten, denn dadurch verbrennt die Haut förmlich. Viel besser ist es, wenn du dich 15 bis maximal 60 Minuten in die Sonne legst, dich danach abduschst, um reflektierende Salzkristalle von der Haut zu waschen und dir im Anschluss ein schattiges Plätzchen suchst. Im Schatten wird man nämlich auch braun und das sogar viel gleichmäßiger. Auch schadet Bewegung nicht, anstatt sich den ganzen Tag auf der Liege zu rekeln. Denn auch bei einem kleinen Spaziergang wirst du viel gleichmäßiger und dadurch auch schöner braun. Mittags ist die Strahlung zudem so stark, dass du die Sonne besser komplett meiden solltest. Besondere Vorsicht gilt auch auf dem Wasser (beispielsweise auf einem Boot oder wenn du dich auf einer Luftmatraze auf dem Wasser sonnst), da dieses reflektiert, was super schnell zu einem Sonnenbrand führen kann.

Viel Wasser trinken

Feuchtigkeit von innen ist wichtig, damit deine Haut schön weich und möglichst lange braun bleibt. Bei Hitze verdunstet nämlich Wasser über deine Haut, weshalb du mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken solltest, um deine Wasserspeicher entsprechend aufzufüllen.

Egal, ob aus einer Kokosnuss oder einer Flasche: An heißen Tagen solltest du mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken! blackday – stock.adobe.com

Selbstbräuner & Bräunungsbeschleuniger

Bräunungsbeschleuniger sind Produkte, die den Körper zur Melanin-Produktion anregen und dazu beitragen, dass die Haut schneller braun wird. Allerdings enthalten diese meistens keinen Lichtschutzfaktor, was tückisch sein kann, da sich vor allem helle Hauttypen bei der Verwendung eines Bräunungsbeschleunigers schnell einen Sonnenbrand einhandeln können. Oftmals ist auch die Rede von natürlichen Bräunungsbeschleunigern, wie beispielsweise Olivenöl, Melkfett oder Kokosöl. Diese besitzen zwar einen natürlichen LSF, der aber viel zu gering ist, um die Haut wirksam vor UV-Strahlung zu schützen. Also lass dich bitte nicht täuschen und verwende zusätzlich zu einem Bräunungsbeschleuniger (egal, welcher Art) immer einen Sonnenschutz mit entsprechend hohem LSF.

Mit einem Selbstbräuner kannst du deinen Hautton ganz einfach ein paar Nuancen dunkler schummeln oder „weiß“ gebliebene Stellen angleichen. Positiv ist daran vor allem, dass die Haut schonend gebräunt wird, da die Bräune lediglich durch eine chemische Reaktion des Selbstbräuners mit der obersten Hautschicht entsteht. UV-Strahlung spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Selbstbräuner gibt es in verschiedenen Varianten. Egal, ob Bräunungscreme, Bräunungs-Spray, Bräunungsöl oder Bräunungstuch: Wichtig ist, dass der Selbstbräuner auf deinen Hauttyp und auf die entsprechende Partie (Körper oder Gesicht) abgestimmt ist. Vor der Verwendung eines Selbstbräuners solltest du dich zudem immer rasieren und deine Haut peelen. Wenn du dich von Kopf bis Fuß mit dem Selbstbräuner eingecremt hast, solltest du deine Hände gründlich waschen. Außerdem solltest du unmittelbar danach nichts Helles anziehen, um Flecken auf deiner Kleidung zu vermeiden.

Bräunungsbeschleuniger tragen dazu bei, dass die Haut schneller braun wird, während Selbstbräuner diese braun „färben“, ohne dabei UV-Strahlung zu benötigen. Ivanko – stock.adobe.com

Duschen

Auf ein ausgiebiges Bad solltest du besser verzichten, wenn du deine Bräune erhalten willst! Denn ein heißes Vollbad lässt deine Haut aufquellen und regt sie sehr stark an. Dadurch wird die Haut schneller erneuert und die Bräune abgebaut. Besser ist eine schnelle, lauwarme Dusche mit einem ölhaltigen, pflegenden Duschgel.

After-Sun-Pflege

Eine ausgiebige Hautpflege solltest du nach dem Bräunen besser nicht vergessen, denn After-Sun-Produkte versorgen deine Haut mit Feuchtigkeit, liefern ihr wertvolle Vitamine und heilen sogar leichten Sonnenbrand. Dadurch schuppt sich die Haut auch nicht so schnell und bleibt länger schön braun.

Nach dem Bräuen darf eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege auf gar keinen Fall fehlen! WavebreakMediaMicro – Fotolia

Gesichtspflege

Im Gesicht verblasst deine Bräune besonders schnell, weshalb es dort besonders schwierig ist, eine langfristige, schöne Bräune und einen tollen Sommerteint aufzubauen. Hilfreich ist deshalb eine Tagescreme mit Aloe Vera, die deine Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Dadurch schuppt sie sich nicht so leicht. Eine Feuchtigkeitscreme mit Selbstbräuneranteil bräunt sogar nach. Für einen ordentlichen Feuchtigkeits-Kick, beispielsweise nach einem langen Sonnenbad, ist eine Gesichtsmaske ideal. Diese sorgt dafür, dass deine Haut elastisch, zart und glatt bleibt. Alkoholhaltige Pflegeprodukte solltest du übrigens lieber meiden, da diese deine gewonnene Bräune angreifen!

Bronzing Powder & Body-Bronzer

Goldbrauner Puder (Bronzing Powder) sieht zu gebräunter Haut super aus, aber auch wenn du etwas blasser bist, lässt er deinen Teint sommerlich schimmern. Du kannst diesen ganz einfach wie Rouge mit einem Blush-Pinsel auftragen. Besonders schön zur Geltung kommt auch dein gebräunter Körper mit etwas Schimmer-Creme. Diese erzeugt im hellen Sonnenlicht einen tollen Effekt! Wenn du ein bisschen blasser bist, kannst du hingegen super mit einem Body-Bronzer tricksen, da dieser neben Glanz auch einen Braunschimmer auf die Haut zaubert!