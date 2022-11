Fußpflege: 8 Tipps für schöne Füße!

Unter einem Hühnerauge versteht man eine besonders starke Verhornung an der Fußsohle oder auch an einzelnen Zehen. Wenn auch du unter einem schmerzenden Hühnerauge leidest, das sich nicht durch ein Fußbad und die Verwendung eines Bimssteins entfernen lässt, solltest du dir in der Drogerie oder der Apotheke ein spezielles Mittel oder ein Hühneraugen-Pflaster besorgen. Die darin enthaltene Salicylsäure lässt das Hühnerauge aufweichen, sodass du es mit einem Bimsstein ganz einfach abreiben kannst.

Genau wie deine Fingernägel, solltest du auch deine Fußnägel in Form feilen. Zuvor solltest du deine Fußnägel aber mit einer Nagelschere oder einem Nagelknipser entsprechend kürzen. Wichtig hierbei: Der Nagel sollte nie länger als die Spitze des Zehs sein. Die Nägel außerdem immer gerade abschneiden sowie die Kanten sanft abfeilen. Zum Feilen verwendest du am besten eine Sandblatt- oder Glasfeile, da diese die Nägel vor dem Einreißen schützt. Die Fußnägel zudem immer in Wuchsrichtung feilen! Zum Schluss die Nagelhaut mit Hilfe eines Holzstäbchens sanft zurückschieben, aber niemals abschneiden, sonst besteht die Gefahr, dass sich dein Nagelbett entzündet!