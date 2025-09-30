EA Sports FC 26: Neues Game, altes Gefühl⚽️

Große Umbrüche? Eher nicht. EA setzt dieses Jahr auf Feinschliff statt Revolution.

Diese Features sind neu oder überarbeitet:

✅ Dribble-System: Du kannst jetzt flüssiger und individueller am Gegner vorbeiziehen.

✅ Verbesserte KI: Deine Mitspieler*innen laufen intelligenter in freie Räume – zumindest theoretisch.

✅ Torwart-Animationen: Die Keeper bewegen sich realistischer und reagieren variabler.

Außerdem gibt’s zwei neue Voreinstellungen fürs Gameplay:

🎮 „Competitive“-Modus Für alle, die Ultimate Team oder Online-Clubs zocken. Hier geht’s schneller zur Sache, die KI reagiert aggressiver.

🎮 „Authentic“-Modus Vor allem für Karriere-Fans: Hier bekommst du ein realistisches Spielgefühl mit echten Fußball-Taktiken und Datenanalysen.

💬 Auf dem Papier klingt das alles super – aber ob du die Verbesserungen beim Zocken wirklich merkst, ist die andere Frage…