"Percy Jackson: Die Serie" - Stars Walker Scobell, Leah Sava Jeffries & Aryan Simhadri über intensive Dreharbeiten: "Im Moment selbst macht es vielleicht weniger Spaß"

Im Jahr 2010 erschien mit "Percy Jackson -Diebe im Olymp" der erste Film, der auf dem ersten Band der Buchreihe von Rick Riordan basierte. 2013 folgte mit "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen" der zweite Film, der die Ereignisse aus dem zweiten Band der Buchreihe erzählte. Doch Fans konnten die Verfilmungen nicht begeistern und es hagelte viel Kritik zur Umsetzung – sogar vom Buchautor Rick Riordan selbst. Nun ging mit "Percy Jackson: Die Serie" am 20. Dezember ein weiterer Versuch, die Bücher auf den Bildschirm zu bringen, an den Start. Der Druck auf den Schultern der Verantwortlichen und dem Cast war groß, die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Wie sind die jungen Hauptdarsteller*innen Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth) und Aryan Simhadri (Grover) damit klargekommen? "Es war wirklich toll, Rick [Riordan] aus genau diesem Grund dabei zu haben. Alles, was sich zu sehr von 'Percy Jackson' entfernen würde, hat Rick in der Spur gehalten. Es war auch wirklich toll ihn am Set zu haben, um jeden in seinem Charakter zu halten. Es war großartig!", erzählt Walker. Die Schauspieler mussten sich also nicht wirklich Sorgen darüber machen, dass die Serie sich zu sehr von den Büchern entfernt.