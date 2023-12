"Percy Jackson: Die Serie": Die magischen Gegenstände und ihre geheime Kraft! 👀

Eines der ersten magischen Objekte, die wir in "Percy Jackson: Die Serie" kennenlernen, ist Percys Stift. Dieser wird ihm von Mr. Brunner, aka Chiron, bei einem Schulausflug gegeben. Ohne seine wirkliche Form zu kennen, versucht er sich bei einem Angriff mit diesem gegen seine Lehrerin Mrs. Dodds, aka Alekto, eine der drei Erinyen und eine Dienerin von Hades, zu wehren. Der Stift verwandelt sich in ein Schwert und so kann Percy Alekto (vorerst) besiegen. Sobald Percy den Deckel des Stifts abnimmt, wird dieser zum Schwert. Außerdem kann Percy diesen Gegenstand nicht verlieren: Solange er das Schwert nicht freiwillig und bewusst an jemand anderes gibt, wird es immer einen Weg zu ihm zurĂŒckfinden. In der Serie wurde das Schwert bisher noch nicht ganz so genau erlĂ€utert wie in der Buchvorlage "Percy Jackson – Diebe im Olymp". Dort wird noch erwĂ€hnt, dass es Anaklysmos bzw. Riptide heißt, und sich wieder in die Form des Stiftes verwandelt, wenn man die Stiftkappe an die Spitze des Schwertes hĂ€lt. Durch die Zusammensetzung aus himmlischer Bronze wirkt es auch gegen die Monster aus der magischen Welt – mit einer Waffe aus Menschenhand wĂ€re dies nicht möglich.