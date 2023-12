Percy Jackson: So denkt Film-Star Logan Lerman über die Serie!

Logan Lerman verkörperte 2010 in "Percy Jackson – Diebe im Olymp" in der ersten Verfilmung der erfolgreichen Buchreihe von Rick Riordan den jungen Halbgott Percy Jackson. 2013 schlüpfte er in "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen" ein weiteres Mal in die Rolle. Die Filme waren aber nicht sehr erfolgreich und es gab viel Kritik – nicht nur von den Fans, sondern vor allem auch dem Autor der Bücher. Rick Riordan gab zu, dass er sich mit dieser Umsetzung seiner Bücher von Fox nicht respektiert fühlte.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Percy Jackson"-Serie: So stehen die Chancen für Staffel 2

"Stranger Things"-Prequel verrät mehr über Staffel 5!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Danach wendete er sich von Hollywood ab: "Ich wollte wirklich nichts mehr mit der Filmindustrie zu tun haben. Es gab viele Jahre, in denen ich sagte: 'Ich will mich nicht engagieren. Ich will nicht über andere Verfilmungen nachdenken. Ich habe genug'", so der Autor. Doch dann kam Disney+ mit einer neuen Vision für Percy Jackson und diese Chance konnte und wollte Rick Riordan sich nicht nehmen lassen. Der Autor war stark an der Entstehung der Serie beteiligt und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Doch was denkt der ehemalige Film-Star des Franchises Logan Lerman nun über seinen Nachfolger?