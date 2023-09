"Percy Jackson"-Serie: So stehen die Chancen für Staffel 2

Das lange Warten hat für alle "Percy Jackson"-Fans endlich bald ein Ende: Am 20. Dezember startet die Serie, die auf der erfolgreichen Buch-Reihe von Rick Riordan basiert, auf Disney+! Einige befürchten aber schon, dass nach dieser einen Staffel Schluss sein könnte, obwohl es ja noch so viel mehr zu erzählen gäbe. Wie stehen also die Chancen auf eine Fortsetzung im Rahmen einer zweiten Staffel?

Rick Riordan hat dazu bereits zu Beginn des Jahres ein Statement abgegeben: "Wenn ein bestimmter Gott oder Halbgott noch nicht angekündigt wurde, liegt das daran, dass er in dieser Staffel nicht vorkommt und erst in folgenden Staffeln besetzt wird, was bedeutet, dass eine solche Ankündigung noch mindestens ein Jahr auf sich warten lässt. Mehr dazu später, Halbgötter. Aber ich freue mich, euch sagen zu können, dass wir uns in einer sehr guten Position befinden, während wir auf eine (noch nicht freigegebene, aber mit Spannung erwartete) zweite Staffel blicken." Damals sah es also gar nicht so schlecht für Staffel 2 aus. Aber dann kam etwas dazwischen …