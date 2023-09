"After Everything": Große Verärgerung bei Fans!

Die Freude war riesig, als letztes Jahr mit dem Release des vierten Teils der "After"-Reihe bekannt gegeben wurde, dass es noch einen weiteren Film geben wird! Der fünfte Teil "After Everything" basiert aber nicht wie seine Vorgänger auf den Büchern von Anna Todd, sondern folgt der Original-Story von Castille Landon, die in dem Film auch Regie geführt hat.

Fans hofften, dass ein paar Schlüsselmomente, die in "After Forever" ausgelassen wurden, in dem neuen Film Platz finden würden. Andere sind davon ausgegangen, dass der Epilog, der sich über ein ganzes Jahrzehnt erstreckt, ausführlicher als in der Buchvorlage behandelt werden würde. Doch nichts davon traf ein…