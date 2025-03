"Die drei ???", "Bibi Blocksberg" und Co: Diese Hörspiel-Held*innen bekommen einen neuen Film!

Nach den ersten zwei Bibi Blocksberg Realfilmen mit Sidonie von Krosigk in der Hauptrolle der Bibi steht nun ein neuer Kinofilm in den Startlöchern! Die neue Bibi Blocksberg wird gespielt von Nala und soll Ende 2025 in die Kinos kommen. Do not miss this: Der Fan-Podcast "Schwefelsuppe und Himbeergeist" hilft allen Bibi-Liebhaber*innen über eine Durststrecke bis zum Kinostart hinweg, denn die Hosts Nadja und Folli nehmen in jeder Episode mit viel eigener Personality und Fun eine andere Hörspielfolge auseinander. Mittlerweile haben sie schon über 100 Folgen rausgebracht! 😱