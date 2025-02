"Ein Mädchen namens Willow"- Stars Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld & Mary Tölle: Die lustigsten Missgeschicke während der Dreharbeiten👀🙈

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Willow, die den Wald ihrer Großtante Alwina erbt und deren Geheimnis entdeckt. Willow-Darstellerin Ava Petsch beschreibt ihren Charakter so: "Willow ist eher introvertiert und gerne allein. Sie ist am Anfang auch ein bisschen schüchtern und tut sich glaube ich auch schwer, Freundinnen zu finden. Aber wenn sie dann ihre Freundinnen gefunden hat, würde sie alles für sie tun. Und sie liebt die Natur - den Wald und die Tiere." Und welche Gemeinsamkeiten haben Ava und Willow? "Dass sie die Tiere und die Natur so sehr liebt und vor allem, dass sie alles für ihre Freunde und Familie tun würde. Auch, dass sie hilfsbereit ist. Das finde ich, haben wir gemeinsam", so die junge Schauspielerin.

Willow freundet sich im Laufe der Geschichte mit drei anderen Mädels mit Hexenkraft an, darunter auch Valentina, die Windhexe, gespielt von Cora Trube: "Valentina ist ein sehr ruhiges Mädchen und sie ist sehr lieb und harmoniebedürftig, also sie mag überhaupt nicht streiten. Sie ist eher eine Brave", erzählt die Schauspielerin. Gemeinsamkeiten hat sie Cora aber eher weniger mit ihrem Charakter, wie sie verrät: "Ich bin eher das Gegenteil von Valentina. Also ich bin überhaupt nicht ruhig. Ich bin eher immer sehr auf Action. Aber in einer Sache sind wir uns ähnlich: Ich hasse Streit und mag Harmonie. Aber sonst haben wir nicht sooooo viel gemeinsam."

Die Dritte im Bunde ist Gretchen, die Wasserhexe, gespielt von Anna von Seld: "Also Gretchen ist eher sehr hibbelig, aufgeregt und hat immer sehr, sehr viel Spaß und Freude an allen Sachen und möchte immer ganz, ganz viel entdecken und mag Action." Das ist auch gar nicht so weit weg, von ihrer eigenen Persönlichkeit, erzählt Anna: "Ich und Gretchen, wir sind eigentlich in fast allem ähnlich. Es war wirklich erschreckend, wie ähnlich wir uns sind. Aber es gibt zwei Unterschiede. Erstens: Sie hat wirklich viele Brüder – ich hab gar keine Geschwister. Und zweitens: Sie mag Jogginghosen und das ist wirklich genau das Gegenteil – Ich hasse Jogginghosen über alles."

Die vierte ist Lotti, die Erdhexe, gespielt von Mary Tölle: "Lotti ist im Buch eher schüchtern und fühlt sich manchmal ein bisschen ausgeschlossen. Vielleicht auch, weil sie die Jüngste und kleinste ist. Aber im Film ist es ein bisschen anders, da hat der Regisseur gesagt, dass Lotti eher nicht so schüchtern ist." Im Film können wir uns also wahrscheinlich auf eine etwas aufgewecktere Version von Lotti freuen. Und wie viele Gemeinsamkeiten haben die kleine Hexe und Mary? "Ich finde, ich habe nicht so viel mit Lotti gemeinsam. Wir sind beide auf jeden Fall die Jüngste. Aber vom Charakter her fast gar nichts."