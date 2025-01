"Die drei ???"-Stars Nevio Wendt, Levi Brandl & Julius Weckauf: "Manchmal passt das Bild halt nicht so zu dem, was jetzt im Kino läuft."

Da sie nun schon drei Filme gedreht haben (Teil 3 ist "Die drei ??? – Toteninsel" und wird am 22. Januar 2026 in die Kinos kommen) konnten Nevio, Levi und Julius ihre Charaktere immer besser kennen – was ist ihrer Meinung eine der wichtigsten Eigenschaften ihrer Figuren: "Ich war selber nie so der große drei Fragezeichen Hörer, aber ich würde sagen, Justus Jonas ist eher der emotionslose, gegenüber seinen Freunden auf jeden Fall. Er öffnet sich nicht so richtig, aber er liebt sie ja und ich glaube, das kam auch ganz gut rüber", findet Julius.

Levi hebt eine besondere Qualität von Bob hervor: "Was ich bei Bob cool finde, ist, dass er die drei so zusammenhält. Wenn sie mal einen Streit haben, wirkt Bob so schön vermittelnd und sagt auch mal 'Jetzt vertragt euch doch wieder.' Er ist so das Bindeglied."

Nevio schätzt, was anderes an seinem Charakter: "Also ich mag an Peter sehr, seine Ehrlichkeit. Er spricht halt oft aus, was er denkt, auch wenn es manchmal vielleicht zu viel ist und er die drei Fragezeichen damit auch mal in nicht so gute Situationen bringt. Aber ich mag, dass er immer sehr ehrlich ist und seine Emotionen auch gerne transportiert."