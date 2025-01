"Die drei ???"-Stars Julius Weckauf, Nevio Wendt & Levi Brandl: "Wir sind im Team am besten."

Spätestens nachdem mit "Die drei ??? - Erbe des Drachen" Anfang 2023 der erste "Die drei ???"-Film herauskam, wurden die Hauptdarsteller Nevio Wendt, Levi Brandl und Julius Weckauf zu kleinen Stars. Wie hat sich das auf ihr Leben ausgewirkt? Werden sie oft darauf angesprochen? "Also bei mir ist es so, und ich denke bei den anderen auch, dass man schon ab und zu mal darauf angesprochen wird. Aber das sind eigentlich immer positive Sachen", verrät Peter-Darsteller Nevio. Julius aka Justus Jonas, kann ihm da nur zustimmen: "Also manchmal schon, sobald ein Projekt veröffentlicht wird, oder wenn man mal auf Instagram irgendwas postet. Ab und an mal in einem Restaurant, ansonsten im Alltag eher nicht." Auch in der Schule hat sich nicht viel für sie geändert: "Also wenn neue Fünftklässler kommen oder so, für die ist das aufregend", erklärt Julius, bevor Nevio hinzufügt: "Aber an sich hat sich an unserem Leben nichts geändert. Wir sind immer noch ganz normale Schüler und gehen zur Schule, wie alle anderen auch." Bei Levi, der in den Filmen Bob Andrews spielt, gab es auf der Schule sogar noch einen anderen Star: "Bei uns auf der Schule war letztes Jahr ein U18 Fußballweltmeister. Da falle ich nicht so auf ;-)"