Julia Beautx im Interview: "Ich bin anfangs super schüchtern!"

Julia Beautx spricht in "Wish" Bazeema, ein Mädchen, das Teil der Freundesgruppe von Hauptfigur Asha ist. Obwohl sie etwas schüchtern ist, steckt sie immer wieder voller Überraschungen. Um einen Charakter authentisch zu verkörpern oder in dem Fall zu sprechen, ist es nie schlecht, auch ein paar Gemeinsamkeiten mit diesem zu haben. "Bazeema ist eine super schüchterne Maus, die immer so aus dem Nichts plötzlich mit irgendwas kommt, was schlagfertig und lustig ist. Sie ist zwar super schüchtern, hat dann aber irgendwie trotzdem immer was zu sagen. Ich bin am Anfang, wenn ich Menschen kennenlerne, tatsächlich auch super schüchtern", erzählt die Content Creatorin. Dann fügt sie hinzu: "Sie bleibt aber durchgehend schüchtern und hat einfach diese schüchterne Art und Sprechweise. Bei mir ist das nicht so. Ich taue relativ schnell auf, und ich werde eine recht offene Person. Am Anfang bin ich also eine kleine Bazeema, aber irgendwann nicht mehr."

Seit dem 30. November könnt ihr Julia Beautx in der Rolle der Bazeema in Disneys "Wish" im Kino hören.