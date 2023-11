twenty4tim im Interview: "Gehatet wird man, wenn man interessant ist oder gegen den Strom schwimmt."

twenty4tim erreicht jeden Tag Millionen von Zuschauer*innen über seine Accounts auf Social Media und nimmt sie mit durch seinen alltägliches Leben. Doch der 23-Jährige ist nicht nur Influencer, sondern auch Sänger. Mit seinem ersten Song "Bling Bling" zog er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und kann seitdem den ein oder anderen Nummer 1 Hit verzeichnen. Auch sein Debütalbum "Phoenix" landete auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Trotz all des Erfolges, gibt es aber auch Schattenseiten. Das bekam auch twenty4tim schon das ein oder andere Mal zu spüren. Gab es in seinem Leben einen Moment, in dem er dachte, dass es eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden kann? "Das denke ich mir manchmal jeden Tag. Jeden Tag, wirst du immer mit viel Freude, Glück und Erfolg konfrontiert, und immer, wenn du dich freust, ist zehn Minuten später schon wieder die nächste Niederlage. Aber da muss man sich halt dran gewöhnen", so twenty4tim. Was dagegen hilft? "Es tut gut, wenn man sich da nicht zu sehr stresst und jeden Tag einfach immer wieder neu lebt." Doch auch in seinem Privatleben wurde er schon einmal enttäuscht und ausgenutzt seit er berühmt ist: "Ich wurde mal von einem Freund beklaut. Da habe ich mir gedacht: 'Wow. Jetzt geht’s aber los.'"