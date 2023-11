Badmómzjay Interview: "Ich dachte, weiter als mein Kinderzimmer komme ich nicht"

Hmmm. Ich liebe mich, ich glaube an mich und deswegen bin ich mir einfach in allem, was ich tue und sage so sicher. Klar, auch das war ein Prozess. Aber ich war schon immer ein Kind, dass eine starke Meinung hatte und davon konnte man mich nur sehr schwer abbringen. Wenn ich etwas gef眉hlt habe, dann war das so. Punkt. Ich habe immer gesagt, was Sache ist. Daf眉r musste ich auch viel einstecken. Aber das ist, glaube ich, einfach meine Gabe: Man kriegt mich nicht unter! Es gibt diese Momente nicht, in denen ich glaube, was jemand anderes 眉ber mich sagt, in denen ich aufgebe oder kapituliere.