Rachel Zegler im Interview: "Schneewittchen" lässt sie emotional werden!

Disney hat seit 1937 unzählige Filme herausgebracht, wie soll man sich da nur für einen Favoriten entscheiden? 😱 Rachel fiel die Entscheidung definitiv nicht leicht: "Ich habe definitiv welche im Kopf. Es ist einfach so schwer, sich zu entscheiden. Ich bin ein großer Disney-Fan. Ich liebe einfach alle Filme so sehr. Ich würde aber sagen, die Nummer eins ist ‚Die Schöne und das Biest‘, weil das mein Lieblingsfilm war, als ich aufwuchs. Bell war meine Lieblings-Disney-Prinzessin, als ich klein war." Hättest du das gedacht? 👀

Aber es gibt noch einen anderen Disney-Film, der ihr viel bedeutet: "'Findet Nemo' war der erste Film, den ich je im Kino gesehen habe, also hat er natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen." Aber nicht nur aus diesem Grund: "Mein Vater und ich stehen uns sehr nahe, und immer, wenn ich eine Geschichte über Väter sehe, was auch in diesem Film [Schneewittchen] der Fall ist, werde ich emotional. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach meinem Vater in dem Film und musste die ganze Zeit an meinen Vater zu Hause denken." Nawwww🥹

"Schneewittchen" mit Rachel Zegler in der Hauptrolle könnt ihr ab heute (20.März 2025) in allen Kinos in Deutschland sehen.