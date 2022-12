"After Everything": Letzte Chance für Hardin

Nach "After Forever", dem vierten Teil, sollte die Film-Reihe eigentlich ein Ende finden, doch dann die große Überraschung für alle "After"-Fans: Kurz vor Kinostart des vierten Teils Ende August, verkündet Hardin-Darsteller Hero Fiennes Tiffin, dass es mit "After Everything" einen fünften Teil geben wird!

Die Dreharbeiten waren damals bereits abgeschlossen und jetzt gibt es auch schon einen kleinen Teaser, der uns einen kleinen Ausblick auf Teil 5 der "After"-Film-Reihe gibt!