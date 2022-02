„After Love“ brachte Tiffin auf Hollywoods Karte

„After Love“ ist eine überaus beliebte – wenn auch von manchen sehr kritisch gesehene – Filmreihe, die sich um die Beziehung zwischen Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) und Tessa Young (Josephine Langford) dreht. Die beiden haben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, was nicht zuletzt an den „Bad Boy“-Attitüden von Hardin liegt.

Der Gute hat es nicht so mit Kommunikation und der Verbalisierung von Gefühlen und Gedanken (hach, Traumtyp!). Ganz anders sein Darsteller Tiffin, der durch seine Rolle in der kommerziell ziemlich erfolgreichen „After Love“-Reihe ein beachtliches Vermögen aufbauen konnte. Wiederum, das konnte auch Robert Pattinson, den „Twilight“-Fans bis heute für seine Darstellung des Edward Cullen feiern. Er selbst hat die „Twilight“-Reihe allerdings lange gehasst, fand sie albern und toxisch. Wie steht Tiffin zu seiner eigenen Filmreihe, die wegen ganz ähnlicher Punkte so in der Kritik steht?

Das hält er von „After Love“

Tatsächlich scheint er ein ziemlicher Fan zu sein! Zumindest vom Skript. Denn die Buchreihe, auf der die „After Love“-Filme beruhen, hat er nicht gelesen. Das war eine bewusste Entscheidung, um „zwischen Skript und Adaption unterscheiden zu können“, wie er in einem Interview mit Cosmopolitan verriet. Er versuchte lediglich, sich von Hardins Vorbild, „One Direction“-Mitglied Harry Styles, in seinem Schauspiel zu distanzieren. Das fiel ihm nicht schwer, schließlich hätte Autorin Anna Todd „diese verrückte, unglaubliche Welt voller Leben“ erschaffen mit Figuren, die auch ohne Inspiration aus der echten Welt bereits „sehr rund“ sind.

Bald kommt der letzte Teil der „After“-Reihe in die Kinos und Tiffin hofft auf ein Happy End für die beiden Liebenden, wie er Teen Vogue – nicht ganz frei von Ironie – verriet. „Hardin und Tessa sollen über einen Regenbogen und Wolken aus flauschiger, rosafarbener Herrlichkeit laufen und alles soll gut gehen … Das wäre allerdings keine unterhaltsame Geschichte, also bin ich mir sicher, dass es ein paar Unebenheiten auf dem Weg geben wird.“ 😆

