"After Love": Wie Hardin Tessa fertig macht!

„After Love“ läuft seit dem 02. September im Kino und Fans stellen sich (nicht ganz zu Unrecht) die Frage, ob noch ein Happy End für Hardin und Tessa am Horizont wartet. Bevor es dazu kommt, „muss Hardin erwachsen werden“, verriet uns Schauspieler Hero Fiennes Tiffin im exklusiven BRAVO-Interview. Nachdem wir den Film gesehen haben, können wir das nur bestätigen! Denn Hardin bringt mehr als nur eine Aktion, die wir eigentlich nur aus toxischen Beziehungen kennen. Achtung: Ab hier Spoiler für „After Love“!

Es fehlt an Kommunikation und Vertrauen

„After Love“ macht ziemlich schnell zwei fundamentale Probleme in der Beziehung von Hardin und Tessa deutlich: Kommunikation und Vertrauen. Nachdem Tessa und Hardin am Ende vom zweiten Teil der „After“-Reihe wieder zusammenkommen, sieht alles ziemlich rosig aus. Dass allerdings auch nur ziemlich kurz, denn Hardin muss quasi nebenbei in einem Gespräch zwischen Tessa und ihrem BFF Landon erfahren, dass sie in einer Woche (!) wegzieht, weil sie ein sehr gutes Jobangebot in Seattle angenommen hat. Nicht cool, Tessa! Allerdings bekleckert sich auch Hardin nicht mit Ruhm: Schließlich erfährt Tessa später nur zufällig, dass man auch ihm ein gutes Angebot für Seattle gemacht hat! Wow, worüber reden die beiden eigentlich? 🤣 Tessa macht einen Wunsch klar: „Lass uns keine Geheimnisse mehr voreinander haben.“ Nachvollziehbar, allerdings schwierig einzuhalten für Hardin, denn da gibt es noch das zweite fundamentale Problem: Vertrauen.

Hardin schließt Tessa aus der Beziehung aus

Dass es ihm absolut an Vertrauen in Tessa und letztlich auch in ihre gemeinsame Beziehung fehlt, macht Hardin an mehreren Stellen deutlich: Als Tessa sich vom Kellner Robert im Restaurant bezüglich ihrer Bestellung beraten lässt, bekommt das Hardin mit und rempelt den Kellner an, um zu zeigen „ICH bin hier der Mann“. 🙈 Später, als Tessa und er einen romantischen (und heißen 🥰) Moment im Whirlpool haben, fragt er sie, ob sie jemals etwas für ihren alten Kumpel Trevor empfunden hätte. Als sie nur sagt „es gab einen Moment“, stürmt Hardin wutentbrannt davon und lässt Tessa zurück. Mehr als einmal gibt er ihr das Gefühl, sie würde nichts richtig machen und statt mit ihr über die Unsicherheiten zu reden, blockt er ab und lässt sie mit ihren Ängsten allein. Ihre Unsicherheit zeigt sich sehr deutlich, als Hardin, von Alpträumen und Verlustängsten geplagt, kein Wort mit Tessa spricht und sie fragt: „Habe ich was falsch gemacht?“ 🥺

Auf Tessa lastet zu viel Druck

Kein Wunder, dass Tessa der Meinung ist, sie würde etwas falsch machen, sobald es Hardin (mal wieder?) nicht gut geht: Alle Welt scheint der Meinung zu sein, es sei ihre alleinige Aufgabe, für Hardins Wohlergehen zu sorgen. Denn ständig heißt es von anderen Leuten, Tessa sei „gut für Hardin“ und dass er seine schulischen Erfolge „ihr zu verdanken“ habe. Auch Hardin selbst übt indirekt (und wohl ungewollt) Druck auf sie aus, wenn er ihr sagt, dass sie ihn „besser“ mache. So stark lastet diese Erwartungshaltung von allen Seiten auf ihr, dass sie es irgendwann selbst zu glauben scheint. So eine Verantwortung kann und sollte eine einzelne Person in einer Beziehung nicht tragen. Das scheint auch Hardin gegen Ende von „After Love“ zu erkennen.

Es gibt Hoffnung für die beiden

Das Ende von "After Love" gibt Hoffnung, dass Tessa und Hardin das Schlimmste überstanden haben 2021 Constantin Film Verleih GmbH

Denn nachdem Hardin in Tessas Notizbuch liest, wie sehr sie unter der Beziehung in den letzten Wochen und Monaten gelitten hat, beschließt er, ein besserer Mensch zu werden. Und tatsächlich: Er öffnet sich Tessa und teilt seine Ängste mit ihr, auch wenn es ihm sehr schwerfällt. Was er sogar zugibt! Und als er eine traumatische Entdeckung macht, zieht er sich nicht etwa zurück, wie er es sonst tat, sondern bleibt an Tessas Seite und bricht sogar weinend vor ihr zusammen. Er zeigt ihr ein enormes Vertrauen in diesem Moment, was Hoffnung auf ihre Beziehung gibt. Denn schließlich endet „After Love“ nicht mit einem krassen Cliffhanger, nicht mit der Frage, ob die beiden doch noch zusammen bleiben oder nicht, sondern mit einem leidenschaftlichen Kuss der beiden Verliebten auf der Straße. Es werden noch viele Herausforderungen auf beide zukommen, doch es scheint Hoffnung zu geben, dass sie diese Herausforderungen zusammen meistern werden. 💖