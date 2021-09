"After Love": Deswegen gefährdet Robert Tessa und Hardins Beziehung!

"After Love": Das Liebes-Drama geht weiter!

Es geht wieder weiter! Ab heute (2. September 2021) läuft der neue und dritte Teil der "After"-Reihe in den Kinos. In "After Love" geht es wieder heiß her zwischen den Hauptcharakteren Tessa Young und Hardin Scott. Im Bravo-Interview hat Hero Fiennes Tiffin schon etwas aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, dass es nach wie vor Vertrauensprobleme zwischen den beiden geben wird … Mit der talentierten Josephine Langford (spielt Tessa) haben wir ebenfalls ein Interview führen dürfen. Ob Tessa und Hardin ein Happy End bekommen werden, wie es für sie war, die heißen Sex-Szenen zu drehen und auf was sich die Fans besonders freuen können, erfährst du hier! ⤵️ 😊

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Interview mit Tessa-Darstellerin Josephine Langford

Bravo: In dem neuen Trailer zu "After Love" sieht man, dass es noch heißer zwischen Tessa und Hardin hergeht. Wie war es, diese intensiven Szenen zu drehen? Gab es einen Unterschied zu den ersten beiden Teilen?

Josephine Langford: Ja, die nächsten beiden Teile werden noch intensiver. Aber witzigerweise hat sich nicht viel geändert während der Dreharbeiten. Die Choreografie bleibt an sich dieselbe. Das kennen wir ja schon aus Teil 1 und 2. Das Schneiden lässt es oftmals viel heißer ausschauen, als es eigentlich ist. Das ist einfach die Magie des Filmemachens, denke ich.

Bravo: Robert, gespielt von Carter Jenkins, ist der neue Mann in Tessas Leben. Wie wirkt er sich auf Tessas und Hardins Beziehung aus?

Josephine Langford: : Ich denke, dass er ein Hindernis darstellt, so wie Trevor ein Hindernis in der Beziehung dargestellt hat. Er bietet Tessa wieder diese Idee, was jemand anderes ihr geben und bieten könnte. Und in Hardin entfacht das wieder Eifersucht und große Vertrauensprobleme.

Bravo: Tessa und Hardins Liebesgeschichte ist ein Auf und Ab. Denkst du, Tessa kann ihre Beziehung aufrechthalten, ohne sich selbst aufzuopfern?

Josephine Langford: Ich glaube nicht, dass Tessa allein ihre Liebesbeziehung retten kann. Ich denke, dass sich beide gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen müssen. Tessa inspiriert Hardin dazu, etwas zu wagen und sich zu ändern, aber für Hardin ist es wirklich sehr schwer, sich zu ändern …

Bravo: Zusammengefasst: Auf was können sich die Fans freuen?

Josephine Langford: Der zweite Teil des Films endete mit zwei großen Cliffhängern und die Fans können sich auf viele weitere freuen. Aber sie bekommen hoffentlich alle Antworten, die sie sich wünschen. Und vor allem die Antwort, wie Tessas und Hardins Liebesgeschichte weitergehen wird. Ich hoffe, dass alle Fans gut unterhalten werden und eine tolle Zeit haben werden. Denn das ist der Grund, wieso wir diese Filme gemacht haben!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->