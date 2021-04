Zwei neue "After"-Filme geplant: Ohne Hero Fieness-Tiffin und Josephine Langford?

"After"-Reihe bekommt zwei weitere Teile!

Aktuell warten Fans ganz gebannt auf "After Love", den dritten Teil der "After"-Reihe. Angeblich soll der Film noch dieses Jahr in die Kinos kommen, ein genaues Startdatum gibt es bisher jedoch noch nicht. Dafür hat Josephine Langford schon über das emotionale Finale von "After Forever" gesprochen. Doch bevor überhaupt einer der beiden Filme erschienen ist, gibt es jetzt schon blendende Neuigkeiten für Fans: Die "After"-Reihe soll um zwei weitere Filme verlängert werden! In einem Interview mit dem amerikanischen "Teen Vogue"-Magazin verriet die Regisseurin Castille Landon, dass es mehr Filme zur Lovestory von Hardin und Tessa geben wird. "Die Fans und ihre Freunde und ihr Input inspiriert uns jeden einzelnen Tag", sagt Castille Landon. Also Probs an euch!

Das erwartet euch in den neuen "After"-Filmen

"After Love" und "After Forever" werden die Liebesgeschichte von Hardin und Tessa zu Ende erzählen. Trotzdem soll es noch zwei weitere Teile geben, die an die Story der beiden anknüpft: Ein Prequel (Vorgeschichte) und ein Sequel (Ausblick) um genau zu sein. Nachdem Castille Landon schon für die beiden kommenden Filme verantwortlich war, wird sie sich auch um die beiden neuen Teile kümmern. Das Prequel wird sich in etwa an dem "After"-Buch "Before" orientieren, welches Anna Todd aus der Sicht von Hardin geschrieben hat. Der Film soll jedoch erklären, was passiert ist, bevor sich Hardin und Tessa kennengelernt haben. "Er hat viele traumatische Erlebnisse in seiner Familie und früheren Beziehungen durchgemacht. Wir werden mehr von diesem Chaos sehen, das in ihm steckt, bevor er Tessa trifft, und sehen, wie ihn diese Erfahrung verändert", erzählt Landon. Da in diesem Teil ein jüngerer Hardin zu sehen sein wird, wird Hero Fiennes-Tiffin (23) sehr wahrscheinlich nicht darin mitspielen.

"After"-Filme ohne Hero Fieness-Tiffin und Josephine Langford

Das Sequel basiert auf dem Epilog in dem Buch "After Ever Happy" von Anna Todd. Die Geschichte wird sich um die Kinder von Hardin und Tessa drehen: Emery, Auden und deren Cousine Addy. Quasi die neue Generation der "After"-Reihe. "Emery, Auden und Addy werden von den Fans sehr geliebt. Wir haben viele Anfragen bekommen, wie es wohl mit den Kindern weitergeht. Es ist schön zu sehen, wie interessiert die Fanbase an diesen Charakteren ist, obwohl sie im Buch nur sehr kurz vorgestellt werden. Wegen ihrer Liebe zu Hardin und Tessa haben die Menschen auch einen Bezug zu ihnen", erklärt die Regisseurin weiter. Hardin und Tessa werden in den Filmen zwar vorkommen, aber leider nicht mehr von Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford verkörpert. Eine ziemlich bittersüße Nachricht also! Über diesen Fakt ärgern sich auf Twitter auch schon sehr viele Fans, die sehr verwundert sind, dass sich Anna Todd selbst noch nicht zu der News geäußert hat.

