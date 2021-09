"After Love"-Star Josephine Langford: Emotionaler Abschied

"After Love": Ist er die neue Konkurrenz?

Seit gestern läuft der dritte Teil der "After-Reihe" in den Kinos. Fans werden in "After Love" nun endlich erfahren, wie die dramatische Lovestory von Tessa Young (Josephine Langford) und Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) weitergeht. Was geht zwischen Tessa mit Robert (Carter Jenkins)? Gefährdet Robert das Happy End von Tessa und Hardin? Intrigen, Drama, Action und natürlich gibt es auch wieder die ein oder andere heiße Sex-Szene in "After Love". Im BRAVO-Interview hat uns Hauptdarstellerin Josephine Langford erzählt, wie es für sie war, die Teil 3 "After Love" und Teil 4 "After Forever" abzudrehen. Beide Teile wurden nämlich nacheinander abgedreht und Josephine wird nie wieder in die Rolle der Tessa schlüpfen …

Die schönsten Liebeszitate aus Filmen und Serien

So war der Drehschluss für Josephine Langford

Tatsächlich wurde auch bereits Teil 4 der After-Reihe "After Forever" vor einigen Monaten abgedreht. Im BRAVO-Interview erzählte uns Josephine Langford davon, wie sie sich nach dem Abschluss der allerletzten Szene fühlte. „Es war ein komisches Gefühl. Als ich wusste, dass die letzte Szene abgedreht war, war ich traurig. Ich meine, wir haben diese Rollen so lange gespielt und es wird komisch sein, dass jetzt nicht mehr zu tun.“ Der Starttermin für den vierten Teil "After Forever" wurde noch nicht gedroppt. Aber es konnte gut sein, dass dieser um die gleiche Zeit im nächsten Jahr erscheinen wird. Wie der letzte Teil der Film-Reihe die Geschichte von Tessa und Hardin abschließen wird, bleibt also noch einige Zeit ein Geheimnis. 🤫

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->