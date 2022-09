"After": Hardin und Tessa auch im wahren Leben eng verbunden

Gerade ist mit "After Forever" der vierte Teil der "After"-Reihe in den Kinos zu sehen. Seit 2019 stehen Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford gemeinsam vor der Kamera und schlüpfen in die Rollen des On-Off-Pärchens Hardin und Tessa. Bei den Dreharbeiten kommen die beiden sich ziemlich nah – in den Filmen, die auf den Büchern von Anna Todd beruhen, gibt es schließlich einige intime Szenen.

Hero Fiennes Tiffin über Josephine Langford: "Sie ist großartig in dem, was sie tut"

Kein Wunder, dass die beiden sich auch im realen Leben nahestehen. Im Interview mit dem amerikanischen Magazin toofab kommt Hero Fiennes Tiffin gar nicht mehr aus dem Schwärmen über seine Co-Darstellerin Josephine Langford raus und verrät, was er am meisten an ihr liebt: "Was ich am meisten liebe? Nicht zu erwähnen, dass sie so talentiert und gelassen ist, es einfach ist, mit ihr zu arbeiten und dass sie höflich und großartig in dem ist, was sie tut – sie ist macht auch mehr als nur zu schauspielern", findet Hero süße Worte über Josephine.

Doch er schwärmt noch weiter: "Sie hat ein Auge für Kontinuität und Kostüme und einfach das Gesamtbild, was wie ich finde, sehr wichtig ist. Ich habe von ihr gelernt, wie wertvoll es ist, jemanden am Set zu haben, der mehr tut, als nur seine Zeilen zu sagen."

Sind die "After"-Stars ein Paar?

Scheint, als ob Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford in einem engen Verhältnis zueinander stehen! Gerüchte, dass die beiden auch in hinter der Kamera zueinander gefunden haben, gibt es immer wieder – wurden aber bereits von den beiden dementiert. Vor allem Josephine hält ihr Privatleben weitestgehend geheim.

"After": Es wird einen weiteren Teil geben!

Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, zeigt der Erfolg der "After"-Reihe. Fans bekommen von Hardin und Tessa einfach nicht genug. Wie es mit den beiden weiter geht, kann aktuell im Kino verfolgt werden. Hero Fiennes Tiffin hat bereits verraten: „Das Ende des Films wird für Aufregung sorgen!“. Zum Glück ist die Geschichte der beiden aber noch nicht zu Ende! Mit „After Everything“ wurde bereits Teil 5 der Reihe bestätigt.

