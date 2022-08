"After Forever"-Star: "Das Ende des Films wird für Aufregung sorgen!"

Hero Fiennes Tiffin ist begeistert

Es ist soweit. Der letzte Teil der "After"-Reihe steht in den Startlöchern. Ab morgen (25. August 2022) läuft "After Forever" in den Kinos. In den Hauptrollen sehen wir wieder Hero Fiennes Tiffin und seine Schauspiel-Kollegin Josephine Langford. Die beiden schlüpfen erneut in ihre Rollen Hardin und Tessa. Seit dem ersten Teil "After Passion" (2019) stehen die beiden für die Drama-Liebes-Reihe gemeinsam vor der Kamera.

Die Besetzung des Hauptcasts hat sich nicht verändert und darüber sind die beiden auch froh. Im BRAVO Interview schwärmt Hero Fiennes Tiffin erneut von der gemeinsamen Arbeit mit seiner Kollegin. "Jo ist toll. Wir haben so ein Glück, dass wir schon so lange zusammen arbeiten dürfen. Wir kennen uns daher schon richtig gut und fühlen uns sehr wohl vor der Kamera. Es ist schön, nicht nur seine Rolle zu verkörpern, sondern dies immer wieder mit der gleichen Person an seiner Seite tun zu können", so der 24-Jährige.

Happy End für Hardin und Tessa?

"Die Fans wollen nicht, dass die Film-Reihe endet. Keiner von uns will das. Aber eines kann ich schon mal sagen: Das Ende des Films wird auf jeden Fall für Aufregung sorgen", so Hero Fiennes Tiffin im Interview. Vieles hat sich geändert. Tessa und Hardin gehen nicht mehr zur Schule oder aufs College. Sie sind keine Teenies mehr. Sie sind nun junge Erwachsene und versuchen ihren Platz in der Welt zu finden.

"Die Entwicklung vom ersten Film bis zum letzten Film zu sehen, ist wirklich sehr interessant. Die beiden haben jetzt andere Probleme und haben sich persönlich auch stark verändert", fügt der "After"-Star hinzu. Ob das heißt, dass es für Tessa und Hardin ein Happy End gibt? Werden die beiden nun endlich dauerhaft glücklich miteinander?

Nur toxisch? Keine wirkliche Liebe?

Der kommende 4. Teil "After Forever" ist Hero Fiennes Tiffins Liebling aus der Filmreihe. Wobei es ihm schwergefallen ist, sich zu entscheiden. "Ich bin stolz auf meine Arbeit und auf das, was wir alle auf die Beine gestellt haben. Aber es ist schon schwer, sich festzulegen, welcher mein persönlicher Lieblings-Part ist. Das ist fast schon so, als müsste man zwischen seinen Kindern ein Lieblingskind herauspicken", so der Schauspieler. Auch wenn einige Kritiker*innen der Drama-Film-Reihe behaupten, dass die Beziehung zwischen Tessa und Hardin nichts weiter als toxisch ist, so sieht Hero das nicht ganz so.

"Klar, ist es eine Geschichte über eine sehr schwierige Beziehung, in der beide Charaktere viel Last auf ihren Schultern haben. Sie haben viele Probleme. Aber es ist auch sehr unterhaltsam und aufregend mit anzusehen, wie die beiden immer wieder kämpfen, obwohl sich alles gegen sie verschwört hat", fügt Hero Fiennes Tiffin hinzu. Wie die Lovestory zwischen Tessa und Hardin ausgehen wird, könnt ihr ab dem 25. August 2022 im Kino sehen. 🎦

