"After Forever": Heiße Bilder aufgetaucht!

"After Forever" überrascht mit heißem Teaser-Poster zum neuen Film

Diesen Sommer startet endlich "After Forever" im Kino! Am 25. August 2022 sehen wir Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) zum letzten Mal zusammen auf der Leinwand.

Die "After"-Reihe feiert ihr großes Finale und wie immer gab es zum Valentinstag wieder eine kleine Überraschung: Die ersten heißen Bilder zum Kinostart von "After Forever" sind da! Um genau zu sein, das erste Teaser-Poster zum Film. Darauf sehen wir Hardin mit einem aufgeknöpften Hemd und gegenüber Tessa, die mit einem verführerischen Blick seine Brust berührt. Es sieht so aus, als würden sie irgendwo im Auto, einem Zug oder einem Bus sitzen und an einer Wüstenlandschaft vorbeifahren. Schon vor einem Monat kam der neue Teaser raus, der bereits gezeigt hat, dass es mindestens so viele Sex-Szenen geben wird, wie schon in "After Love".

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"After Forever": So geht es im finalen Kinofilm weiter!

In "After Love" wurde klar, dass Hardin Tessa ganz schön fertig macht. Die beiden führen eine sehr komplizierte Beziehung und im finalen Film, wird das nochmal besonders deutlich.

In "After Forever" stellen Hardin und Tessa fest, dass sie sich seit ihrem Kennenlernen in "After Passion" verändert haben. Ihre Beziehung wird von schwierigen Problemen überschattet. Während Hardin die Wahrheit über seine Vergangenheit aufarbeiten muss, wird auch Tessas Privatleben erschüttert. In "After Forever" geht es um ALLES: Wird ihre Liebe eine letzte Chance bekommen? Am 25. August werden wir es erfahren. Fakt ist: Wenn man sich die neuen, heißen Bilder von "After Forever" anguckt, ist klar, dass es zwischen Tessa und Hardin wieder feurig wird.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->