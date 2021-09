„After Love“: Diese Sex-Szene verändert alles!

„After Love“ startet heute (02. September) in den Kinos! Die Fans freuen sich schon sehr und alle fragen sich, ob Tessa und Hardin endlich ihr langersehntes Happy End bekommen. Nun, es kommt noch ein vierter Teil, also können wir davon ausgehen, dass es noch genug Probleme für die beiden gibt. 😉 Eins davon wäre fehlendes Vertrauen, wie Hardin-Darsteller Hero Fiennes Tiffin im exklusiven BRAVO-Interview schon verraten hat. Wir haben Teil 3 der „After“-Reihe schon sehen können und verraten euch eine bestimmte Sex-Szene, die die Beziehung der beiden Liebenden für immer verändern wird! ACHTUNG: Ab hier Spoiler für „After Love“!

Hardin vertraut Tessa nicht

Im Laufe von „After Love“ wird eine Sache besonders klar: Hardin hat absolut kein Vertrauen in Tessa oder sonst irgendwen und möchte am liebsten alles und jeden kontrollieren. Das zeigt sich allein in der Szene, in der Tessa mit dem Kellner Robert spricht. Das Gespräch beschränkt sich auf die Gerichte, die Tessa zur Auswahl stehen, doch als Hardin ihren (wie er es wohl interpretiert) „Flirt“ mitbekommt, rempelt er Robert an, um zu zeigen „ICH bin hier der Mann an Tessas Seite“. Doch ehrlicherweise bekleckern sich beide nicht mit Ruhm, was Kommunikation angeht: Tessa verrät Hardin erst eine Woche vorher, dass sie sich entschlossen hat, nach Seattle zu ziehen und einen lukrativen Job in einem Verlag anzunehmen. Hardin erzählt ihr wiederum nicht, dass man ihm die Möglichkeit gab, ebenfalls einen richtig guten Job in Seattle zu bekommen. Über den Film häufen sich Verletzungen und Missverständnisse der beiden, bis Tessa schließlich ohne ein weiteres Wort nach Seattle geht und Hardin in der gemeinsamen Wohnung zurücklässt. Im Nachhinein die beste Entscheidung, denn sie führte zu einer Szene, die Hardins Einstellung von Grund auf verändert.

Diese Sex-Szene bringt Hardin zum Umdenken

Ohne Tessa ist Hardin wieder allein mit den Dämonen seiner Vergangenheit und den Unsicherheiten, die ihn quälen. Eines Nachts hat er dann einen fürchterlichen Traum: Er sieht, wie Tessa und Robert heißen Sex haben und kann nichts dagegen tun! Als er dann noch völlig aufgelöst in den Sachen von Tessa ein Notizbuch findet und darin liest, wie furchtbar sie sich seinetwegen in letzter Zeit fühlte, trifft er eine Entscheidung, die die Beziehung der beiden von Grund auf verändern wird. Er besucht sie in Seattle, schwört dem Alkohol ab und verspricht ihr, sie von nun an besser zu behandeln. Und tatsächlich: Es gelingt ihm, seine Eifersucht im Zaum zu halten und er schafft es sogar, sich ihr gegenüber bezüglich seiner Gefühle und Ängste zu öffnen. 💖 Auf die beiden kommen noch einige Dramen im Laufe von „After Love“ zu – doch am Ende von Teil 3 zieht sich Hardin nicht etwa zurück und lässt Tessa im Stich, sondern beide umschlingen sich küssend auf der Straße, nachdem Hardin eine traumatische Wahrheit erfahren hat. Können sie sich gestärkt nun gemeinsam den vielen Problemen stellen, die auf sie im nächsten Film zukommen werden? Wir dürfen gespannt sein! 😊