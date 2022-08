"After Everything": Teil 5 der Reihe bestätigt!

"After Forever": Jetzt in den deutschen Kinos!

Nach einem Jahr können Fans ab heute endlich den vierten Teil der "After"-Reihe im Kino sehen. Worum geht es in dem Film? Hessa sind getrennt und leben auf verschiedenen Kontinenten: Hardin ist in London und Tessa in Seattle. Sie versuchen sich ein Leben, ohne den jeweils anderen aufzubauen – die gemeinsame Vergangenheit endlich hinter sich zulassen.

In dieser Zeit müssen die beiden sich mit persönlichen Tragödien auseinandersetzen. Erst wenn sie an sich selbst gearbeitet haben und wissen, wer sie sind, könnte ihre Liebe nochmal eine Chance habe. Ob sie doch wieder zueinanderfinden werden? "After"-Star Hero Fiennes Tiffin hat im exklusiven Interview bereits verraten: "Das Ende des Films wird für Aufregung sorgen!" Was das wohl zu bedeuten hat?

"After Everthing": Fünfter Teil bereits abgedreht!

Kurz vor der Veröffentlichung von "After Forever" in den deutschen Kinos meldete sich Hero Fiennes Tiffin mit unglaublichen News an alle "After"-Fans: Die Dreharbeiten zum fünften Teil der Reihe sind abgeschlossen! 😱 "Ich freue mich sehr, dass ich euch endlich ein paar wichtige Neuigkeiten mitteilen kann. Wir haben die Dreharbeiten für den fünften 'After'-Film abgeschlossen. Ich kann euch noch nicht allzu viel darüber verraten, aber ich kann euch sagen, dass er 'After Everything' heißen wird. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn alle seht", so der Schauspieler. Die Geschichte rund um Hessa ist also nach Teil vier auch in den Filmen noch nicht zu Ende erzählt. Mit etwas Glück können wir den fünften Film auch schon im August/September 2023 sehen. 👀

