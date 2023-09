Skurril: Dümmster Verbrecher – Rapper verrät Morddetails in Song

Am 18. September 2021 wurde die Polizei zu einem Tatort in der Nähe des Lake Mead Blvd und Saylor Way in Las Vegas / Nevada gerufen.

Einem Mann war vor einer Wohnung in den Kopf geschossen geworden. Die Hilfe kam zu spät. Der 31-jährige Randall Wallace wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Zeugen berichteten von einem schwarzen Mann, der weggerannt und in einem weißen Auto geflohen sei.

Zu diesem Zeitpunkt ging die Polizei davon aus, dass das Opfer mit drei anderen Männern in eine Auseinandersetzung geraten sei und es dann zur Schießerei kam.

Rapper Kenjuan McDaniel, der sich 'TheBiggestFinn 4800' nennt, geriet unter Verdacht, da sein Auto zu der Beschreibung der Zeugen passte.

Zudem war er als gewalttätig bekannt. 2018 wurde er bereits festgenommen und verurteilt, weil er in einem Einkaufszentrum mit einer Waffe auf vier Menschen zielte. Zur Zeit des Mordes von Wallace war McDaniel deswegen auf Bewährung.

McDaniel galt bei der Polizei in dem Mordfall als „Person von besonderem Interesse“. Festgenommen werden konnte er aber nicht.

Bis McDaniel seinen Track veröffentlichte…