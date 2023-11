"Stranger Things"-Prequel verrät mehr über Staffel 5!

Fans müssen sich wohl noch einige Zeit gedulden, bis Staffel von "Stranger Things" erscheint, die Arbeiten liegen seit Mai aufgrund des Autor*innen und Schauspieler*innen-Streiks in den Vereinigten Staaten auf Eis. Ein Prequel zur Serie wird die Wartezeit aber zumindest für ein paar Fans verkürzen. Das Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow" wird ab dem 17. November 2023 im Phoenix Theatre in London aufgeführt. In diesem wird die Zeit ins Jahr 1959 zurückgedreht und die Jugend vieler Hawkins-Einwohner und der Untergang eines Jungen mit seltsamen Kräften näher erläutert. So werden wir einen Einblick in das Leben von Jim Hopper und Joyce Byers bekommen, aber auch die Entstehungsgeschichte von Vecna aka Henry Creel wird uns nähergebracht.