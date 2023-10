"Stranger Things": Neue Details über Serien-Liebling Eddie!

Ende des Monats wird mit "Stranger Things: Flight of Icarus" ein Prequel-Roman erscheinen, der uns auch Einblicke in Eddies Leben geben wird. Das Buch wurde von Caitlin Schneiderhan geschrieben, die auch an der Serie mitarbeitet. Die Geschichte spielt zwei Jahre vor den Ereignissen der vierten Staffel von "Stranger Things" und handelt von der Musikproduzentin Paige, die Eddie und seiner Band Corroded Coffin die Chance gibt ihre Träume einer Musikkarriere zu verwirklichen. In einem Abschnitt, der bereits veröffentlicht wurde, betritt Eddie das allererste Mal ein Aufnahmestudio und erzählt Paige, wie seine verstorbene Mutter ihn für die Musik begeistert hat. Sie wuchs in Memphis auf, lernte dort auch seinen Vater kennen, der sich später als Intrigant entpuppte. Sie zogen nach Hawkins, wo ihm sein Vater Gitarre spielen beibrachte und seine Mutter ihm aber die Liebe zur Musik mitgab. Als er sechs Jahre alt war, wurde sie krank und verstarb letztendlich. In einer Zeile erzählt Eddie über seine Musik: "Diese Musik nimmt dich mit auf ein Abenteuer, in eine andere Welt, in der du dich Dämonen stellen musst. Man reist in die Tiefen der Hölle. Die Musik meiner Mutter waren Flugtickets. Ich schätze, das macht meine Musik zu einem Portal in eine andere Dimension." Wie recht er damit doch haben soll…. Wir sind aber schon gespannt, was wir in dem Buch noch alles über Eddie erfahren werden!