"Red, White & Royal Blue": Alle Infos zu Teil 2

2019 veröffentlichte Casey McQuiston mit "Red, White & Royal Blue! eines ihrer erfolgreichsten Werke, das kurz darauf sogar eine Anfrage für eine Film-Adaption bekam. Vier Jahre später ist es nun endlich so weit und wir können "Red, White & Royal Blue" auf Amazone Prime Video streamen! Einen zweiten Teil des Buches gibt es leider nicht. Caseys Kommentare dazu in der Vergangenheit, lassen Fans noch hoffen. "Alles ist möglich. Ich kann sagen, dass ich viele Ideen für Geschichten habe, die in dieser Welt spielen, und ich würde mich freuen, wenn ich eines Tages eine davon ausarbeiten könnte. Ich wäre überrascht, wenn man Alex und Henry zum letzten Mal gesehen hätte", so die Buch-Autorin. Falls du aber noch mehr über Alex und Henry lesen möchtest: Casey hat ein Bonuskapitel veröffentlicht! In diesem werden die Ereignisse der Beziehung des Paares aus Henrys Perspektive beschreiben und es enthält Details über ihre Verlobung (😱😍) und ihren Umzug nach Texas! Eine gute Rampe für einen möglichen zweiten Teil…